「超人們」跟著爸媽逃難 這場火警有點可愛

一群兒童興奮討論火警、看著消防車興致盎然。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市位在中華路一段的社會住宅今晚發生火警，3樓疑似傳出燒焦味、警報器大作，20、30名住戶從老到少出逃。由於兒童眾多，大門口擠滿小孩活像小學集會，整批自稱是「勇敢小超人」的兒童能看到眾多消防車卻是十分興奮，倒是其中一位號稱十分英勇的弟弟被姊姊連番吐槽「他哭最大聲，笑死我了」。姊姊果然是弟弟的天敵。

今晚9時30分左右，縣府社宅「台東縣安居家園」傳出火警，住戶表示，由於有聞到燒焦味、警鈴響起，住戶們透過群組互報逃命，愈往三樓、焦味愈重。而警消迄今仍未能明顯找出可能的起火點，甚至也未發現明顯災情，整棟建物3樓僅有一戶，卻無傳出失火情況，相關單位與管理員仍在排查中，但所幸虛驚一場。

廣告 廣告

能通過縣府審核入住社宅的住戶，多以有養育幼兒者居多，因此這場火警最特別的是，還沒走進火災現場就看到一整排小孩坐在大門口興奮聊天，小四女童說明天要考試，如此一來也不能複習、也不能早睡「還好我不擔心」。

說到火警，這批從幼兒園大班到小四的兒童稱「聞到燒焦棉花糖味，很臭」，突然一人自稱「我是勇敢小超人，沒在怕」，其中一位小四女童還翻白眼道「誰會緊張啊？」、「除了我弟弟以外」說罷還仰天狂笑「害我笑著逃亡」。

小女童真是「仰天大笑逃命去，我輩即是小超人」，而本來還能實答學校教導遇火警處置方式的弟弟，卻被姊姊吐槽到羞愧不語，他說「老師教的都還記得，但當時卻做不到」。一群兒童的反應實在可愛。

社宅傳出火警，所幸未有明顯災損亦未有傷亡。(記者劉人瑋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

主任教官由愛生恨！男女教師在校嘿咻性愛片外流

馬太鞍溪堰塞湖洪災19死5失蹤 光復鄉公所今晨被檢方搜索

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

