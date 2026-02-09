超人力霸王不敵強風！ 網友笑：冷到「手抖」.頭歪是「打瞌睡」

高雄市 / 綜合報導

「2026高雄冬日遊樂園」7日熱鬧登場，除了有初代跟超人力霸王迪卡兩座水上氣膜之外，還有一隻漂浮的Q版超人力霸王，只是Q版超人力霸王卻被發現下半身整個消氣，有如變身水母一樣，觀光局表示，因為風勢過於強勁緊急進行消氣，目前已經進場整理維護，而另外兩座氣膜，也因為風勢，一個被吹得歪頭，一個手不停的抖，被人拍照PO網，就有網友搞笑的說，歪頭的上班上到打瞌睡，手抖的是天氣太冷，冷到皮皮挫，冷到手抽筋了！

兩座超人力霸王矗立在海港，好壯觀啊，只是這風一來「超人力霸王迪卡」頭歪了，整個歪了一邊，有人拍下畫面PO網，就有網友搞笑的說，上班上到打瞌睡，工時太長度估了，還有的留言，站了一整天，脖子很酸，而另一邊的初代超人力霸王。

手前後搖擺，接著五根手指頭開始抖動，好像到了晚上抖得更嚴重，又有網友搞笑留言，說寒流來，冷到皮皮挫，冷到手抽筋了，還有人說，從早抖到晚，打密碼，好靈動小手手，而現場直擊的民眾也說，其實真的很有趣。

民眾說：「對啊，會覺得很有趣，我覺得這樣變形也是滿可愛的啊，惡搞啊很好笑啊感覺很像抖動這樣。」不只初代跟超人力霸王迪卡氣膜，風吹擺動被KUSO。開幕當天缺席的，漂浮的Q版超人力霸王，下半身整個消風，只剩一個大頭飛在空中，好像變身水母一樣，有人透露，疑似被一艘太靠近的遊艇勾破，不過觀光局解釋，是風太強了。

高雄市觀光局副局長劉秀英說：「已進場整理維護，後續將會看天候狀況進行規劃展演。」高雄「冬日遊樂園」，開幕前就話題不斷，開幕後也吸引大批遊客朝聖，現在因為陣陣海風，讓氣膜搖晃，也意外引發歪頭手抖，各種姿勢超人力霸王的捕抓熱。

