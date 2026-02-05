超人力霸王主題運具上線 高雄冬日遊樂園化身移動式觀光舞台

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日熱鬧登場，今年特別攜手迎來60週年的日本經典英雄IP「超人力霸王（Ultraman）」，不僅在愛河灣打造大型主題裝置、夜間燈光秀與角色見面會，更首度以城市大眾運輸為展演舞台，讓輕軌、公車與渡輪化身移動的主題地景藝術，為港都冬季觀光注入滿滿想像力與活力。

↑圖說：超人力霸王主題輕軌列車。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，即日起「超人力霸王三大主題交通運具」全面現身城市街頭與海面，邀請民眾循著象徵希望的「光」，穿梭高雄各大景點。今年市府攜手高雄捷運公司、高雄市輪船公司及公車業者，推出超人力霸王主題輕軌列車、50號五福幹線公車及雄棧1號渡輪，透過專屬彩繪設計，串聯愛河灣、高雄港與市區重要觀光節點，讓遊客以最便利的方式抵達活動場域。

↑圖說：超萌可愛Q版風格的超人力霸王主題公車。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局指出，主題不僅止於交通運具，也延伸至城市空間，在重要道路與觀光節點設置路燈旗，多處公車候車亭同步換上超人力霸王視覺，營造濃厚節慶氛圍。活動期間更結合周邊商圈、港區景點與在地美食，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具暢遊港都，以「看展演、搭主題運具、遊高雄」的方式，深度體驗高雄冬季旅遊魅力。

↑圖說：超人力霸王主題渡輪。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

市府誠摯邀請全國民眾冬日走訪高雄，與超人力霸王一同熱血出發，感受交通、觀光與文化整合所帶來的全新城市體驗。由於活動場域停車空間有限，呼籲民眾多加利用大眾運輸前往，輕鬆又便利，相關活動資訊可至高雄旅遊網及官方社群平台查詢。

