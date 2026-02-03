超人力霸王主題運具 打造港都冬日觀光盛典

▲公車候車亭打造主題情境佈置，歡迎全國民眾冬日來高雄。



▼超萌可愛Q版風格的超人力霸王主題公車，行駛在高雄的大街小巷。（記者何弘斌攝）

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」今年邀請六十週年的日本知名英雄IP「超人力霸王（Ultraman）」降臨港都，將於二月七日至三月一日盛大登場；除了主場域愛河灣規劃大型主題裝置、夜間燈光秀及角色見面會等互動展演內容外，更以城市大眾運輸為載體，以超人力霸王為主題，將輕軌、公車與輪船轉變為移動的地景藝術，讓高雄化身充滿想像力與歡樂氛圍的冬日遊樂園。

高市府觀光局高閔琳局長表示，即日起「超人力霸王三大主題交通運具」將全面現身高雄街頭與海面上，邀請民眾跟著「光」的足跡穿梭港都。今年高市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司及公車業者，共同推出「超人力霸王」主題輕軌、渡輪及公車，遊客可以搭乘專屬彩繪的輕軌列車、50號五福幹線公車及雄棧1號渡輪穿梭市區，串聯愛河灣、高雄港及多處觀光熱點，方便民眾輕鬆抵達活動場域。

高閔琳指出，除交通運具外，高市府亦將主題視覺延伸至城市空間，在重要道路與觀光節點設置路燈旗，多處公車候車亭也看得到超人力霸王的身影，營造濃厚活動氛圍。這次活動串聯周邊商圈、港區景點及在地美食，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具暢遊高雄，以「看展演、搭主題運具、遊港都」的方式，深度體驗高雄冬季旅遊魅力。

高市府誠摯邀請全國民眾冬日來高雄，與超人力霸王一起熱血出發，感受港都獨有的觀光魅力；透過交通、觀光與文化內容的整合，讓旅遊動線更便利、活動體驗更完整。活動現場停車位有限，歡迎民眾利用大眾運輸前往，輕鬆又方便，更多資訊請上高雄旅遊網（https://www.khh.travel/）官網、臉書及IG查詢。