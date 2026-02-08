南部中心／莊舒婷、劉安晉、鄭兆佐 高雄市報導

2026高雄冬日遊樂園，7日盛大開幕後，8日一整天，愛河灣湧入大批民眾來跟兩尊巨型的超級力霸王拍照。不過，今天海風有點大，把迪卡的頭吹歪了，有民眾就笑說，是落枕了嗎？而初代的手也被風吹得晃來晃去，被戲稱像是在唸咒語，十分逗趣。





超人力霸王也「落枕」？ 狂風肆虐迪卡慘被吹歪頭

小男生擺出帥氣的經典pose，和兩尊巨型的超級力霸王拍照。（圖／民視新聞）

不畏寒流報到，2026高雄冬日遊樂園開幕第二天，湧入大批民眾，不少家長帶著小朋友，拿著家裏的超人力霸王，一起來和兩尊巨型的超級力霸王拍照。家長說，「他們超喜歡的，他們一到這邊就很興奮的過去。」小男生擺出帥氣的經典pose，就連小女生也淪陷，不論大人小孩男生女生全都愛他。不過，仔細看，這初代的手指怎麼變成了纖纖玉手，不停的動來動去，陽剛味頓時變得嫵媚，有時手掌前後切，有時則是垂下來，彷彿在撫摸著另一隻手。民眾笑說：「喔，很像在擦防曬，高雄可能真的太熱了，我覺得很好笑。」另一位則說，「做法術之類的吧。」小朋友也指著遠方說：「奧特曼手歪了。」

不只初代，迪卡的頭也會垂到另一邊去。民眾笑說：「我覺得是落枕，他應該也是酸了。」小朋友則說，「很像頭暈」。另一位則說，「像在想事情的樣子啊。」聽聽現場的聲音，就知道海風有多大，兩尊巨型氣模在強風吹拂之下，出現意料之外的姿勢，笑翻民眾，網路上也掀起熱烈討論，笑說力霸王在度姑，在唸咒語，超級有梗。





初代的手掌垂下來，彷彿在撫摸著另一隻手，民眾笑說高雄太陽太大，很像在擦防曬。（圖／民視新聞）





而餐廳也立即跟上腳步，推出超人包，把傳統的港式流沙包變身一下，貼上藍色黃色的眼睛，超級可愛。業者表示，「在超人包的眼睛，上面的紅色的這一條，以及他的耳朵都是師傅一個一個手工捏出來的。」民眾說：「很可愛，覺得很特別，因為他把它一模一樣做出來了。那裡面很好吃，它裡面是那個奶黃餡。」超人包一推出，業者電話接不完，限定只在冬日遊樂園活動期間才有，想吃只能到高雄。













原文出處：超人力霸王也「落枕」？ 狂風肆虐迪卡慘被吹歪頭

