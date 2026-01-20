超人力霸王全家迎新年 7-11咖啡價打破天花板

春節前夕各大超商推出新服務和新產品，希望新春業績開紅盤。全家便利商店響應高雄燈會，攜手超人力霸王打造多款聯名限定周邊，並趁新一波寒流來襲，強打溫罐系列飲品、發熱衣等商品；7-ELEVEN端出每杯售價2,000元的精品咖啡，引起咖啡迷熱烈討論，CITY CAFE則開發出香蕉系列新品項，購買即贈「馬上開運元寶印章筊」。

南台灣最受矚目的盛事「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」，2月7日在高雄愛河灣登場。全家便利商店配合高雄燈會，首度與歡慶60週年的「超人力霸王」聯名，請到經典初代「超人力霸王」、人氣王「超人力霸王迪卡」2大英雄跨界助陣。

廣告 廣告

自2月4日起串聯全台店舖和電商平台「全家行動購」，陸續提出多款「超人力霸王」聯名限定周邊，包括Let's Café、Let’s Tea專屬杯身，以及Q萌可愛的超人力霸王造型杯塞；單筆消費滿688元，贈送夜間賞燈必備的「造型拍拍燈手環」。

適逢二十四節氣中的大寒，也是一年當中最寒冷的時刻。根據氣象預報，最新一波強冷空氣團即將來襲，全家看準抗寒商機，強打「溫罐系列飲品」、現做熱食區「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、「FamiCollection發熱衣」、「隨買跨店取」Let‘s Café熱飲等多項優惠，民眾抗寒也能省荷包。

7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，自1月21日起第5年展開「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量銷售極微批次。其中，榮獲2025藝伎水洗組特等獎的「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2,000元加贈禮賓券3張，價值600元。民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演。

另外，「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」批次贏得2025年藝伎水洗組頭等獎殊榮，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館銷售，每杯手沖價450元。同步上架咖啡豆，每包價格為1,150元。

迎接馬年到來，CITY CAFE以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，自1月21日起熱賣「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」(中熱85元/大冰95元)，購入任一杯免費加贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共有好運、財運、成功、安康、戀愛等5款。同時，選購CITY CAFE全系列任1杯加99元，可以換購「馬上開運新年好運袋」，共有3種款式，不論桃花還是富貴、好運，通通馬上到。

原文出處

延伸閱讀