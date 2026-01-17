超人力霸王助攻 飯店推住房專案與年節美饌

▲冬日遊樂園2月7日登場，高雄漢來推免費接駁專車暢遊亞灣區。（圖／高雄漢來大飯店提供）

[NOWnews今日新聞] 2026 冬日遊樂園日前公布今年話題 IP「超人力霸王」，引爆高雄城市寒假旅遊氛圍全面升溫。迎接寒假與春節連假，高雄漢來大飯店同步推出冬季限定住房企劃，包含「冬日熊好玩」與「戀戀甜蜜夜」兩大專案。迎農曆馬年，「承億酒店」將年節習俗轉化為精緻的味蕾記憶，推出主廚研製春節禮盒、頂級外帶年菜組及春節住宿專案。

▲入住高雄漢來限定住房專案，挑戰娃娃機互動體驗，有機會把人氣代言人「漢來熊」帶回家。（圖／高雄漢來大飯店提供）

高雄漢來「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」住房專案，入住期間自2月1日至3 月3日。凡入住指定專案，即可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈。自2月1日起更設置漢來熊主題娃娃機，紅色機台搭配漢來熊插圖設計，讓旅客在入住之餘體驗驚喜互動。

此外，高雄漢來自 1月底起至3月3日止，特別規劃冬日遊樂園免費接駁服務，串聯亞灣區熱門景點與大型活動場域，路線停靠以 Focus 13、駁二大義及冬日遊樂園為主，完善城市旅遊動線。

延續冬季旅遊熱度，高雄漢來同步推出情人節住房專案「戀戀甜蜜夜」，入住期間為 2 月 1 日至 2 月 28 日，平日專案價並加贈 LUSH泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡香檳，為情侶旅人打造專屬的港灣浪漫時光。

▲承億酒店今年推出「馬年糕升賀鴨郎」春節禮盒。（圖／承億酒店提供）

承億酒店今年特別推出「馬年糕升賀鴨郎」春節禮盒，由主廚團隊親手研製。內含寓意「步步高升」的馬年臘味蘿蔔糕，內附「主廚私房干貝海味 XO 醬」及「主廚家鄉香茅辣椒醬」兩款主廚私房醬料，即日起可享優惠價。

▲承億酒店「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳，針對圍爐需求推出「馬到成功外帶年菜組」。（圖／承億酒店提供）

承億酒店 B1F 的「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳，針對圍爐需求推出「馬到成功外帶年菜組」。內含承億迎賓五福盤、上湯起司龍蝦、清蒸龍虎斑、葡式黑椒豬腳、蒲燒鰻干貝米糕、花膠響螺燉雞湯，以及經典葡式蛋塔等七道精緻佳餚。即日起開放訂購至 2 月 10 日，若於 1 月 31 日前預訂，更可享早鳥優惠價。

為讓旅人深度感受高雄亞灣的節慶氛圍，承億酒店祭出「2026 春節連住專案」，入住期間為 2月14日至 2 月 21 日（初五），雙人入住兩晚以上即享 88 折。

