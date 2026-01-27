超人力霸王大型水上氣膜首度降臨港都 2026高雄冬日遊樂園2月7日登場

▲「超人力霸王」首次以大型水上氣膜降臨港都，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】「超人力霸王」首次以大型水上氣膜降臨港都，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場。今年活動以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名、橫跨世代的經典英雄IP「超人力霸王」進駐愛河灣及高雄港16至18號碼頭，透過大型主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店與系列活動，打造結合港灣景觀、城市節慶與親子同樂的冬季觀光盛事，邀請全國民眾春節前後走訪高雄，感受港都獨有的節慶魅力。

廣告 廣告

▲2026年適逢「超人力霸王」60周年，今年特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜形式於戶外展出，以守護城市為核心精神，向市民傳遞勇氣與正向能量。

高雄市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」持續以國際級IP結合港灣特色，成功形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最具代表性的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60周年，今年特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜形式於戶外展出，以守護城市為核心精神，向市民傳遞勇氣與正向能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，歡迎國內外遊客於活動期間再度造訪高雄，體驗高雄冬日迷人的觀光魅力。

▲高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣與高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與親朋好友共度充滿光與希望的冬日時光。

觀光局長高閔琳指出，2026高雄冬日遊樂園除有超人力霸王化身港都守護者外，市府今年再度與臺灣港務公司合作，將高雄港16至18號碼頭打造成歡樂碼頭樂園，規劃深受親子喜愛的機械遊樂設施與大型氣墊設施，並結合豐富多元的餐飲市集，提供民眾一站式的遊樂與美食體驗。活動期間也特別推出「超人力霸王見面會」，邀請大小朋友近距離與英雄互動，留下難忘回憶。

活動期間周周皆有精彩節目輪番登場，包含親子互動舞台演出、超人力霸王見面會、寫生及著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎活動、「變身吧！運動超人」等，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒，展現高雄多元且充滿活力的城市風貌。此外，高雄流行音樂中心與高雄港旅運中心每日也將推出燈光秀展演，為夜晚港灣增添璀璨光影，帶給民眾豐富精彩的藝文饗宴。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日14時至22時將實施交通管制，管制範圍包含愛河灣西岸公園路以南、七賢路以東，以及東岸五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西等區內道路（居民與公車除外），並將視現場人潮狀況機動擴大管制。交通局呼籲民眾多加利用捷運、輕軌及公車等大眾運輸工具前往，安全又便利。

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣與高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與親朋好友共度充滿光與希望的冬日時光。更多活動與旅遊相關資訊，請至「高雄旅遊網」及高雄市政府交通局官網、臉書及IG查詢。