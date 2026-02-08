超人力霸王帥氣降臨 陳其邁攜手城市超人一同進場 「高雄冬日遊樂園」熱鬧開園

「2026高雄冬日遊樂園」7日下午在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕。高雄市政府結合日本經典英雄IP「超人力霸王」，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。開幕式特別邀請60餘位正義守護城市的「城市超人」，與市長陳其邁一同揭開序幕，眾人比出超人招牌攻擊手勢，熱情歡迎各地朋友到高雄過節走春，享受高雄的冬日暖陽與城市魅力。

陳其邁表示，擔任市長五年來，每逢大型活動都必須絞盡腦汁，讓大朋友、小朋友都能在城市中自在又幸福，這正是市長的重要責任。而這背後，則有許多默默付出的城市超人，一同努力守護這座城市。因此，今年特別邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，象徵守護高雄，也感謝超人力霸王為市民朋友帶來幸福又奇幻的體驗。

市府同步推出「海陸雙域超人」特別企劃

高雄全面迎接超人力霸王降臨，市府同步推出「海陸雙域超人」特別企劃。海域部分，由智慧無人船及10艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇帥氣進場；陸域則為向花蓮堰塞湖溢流救災行動及各領域城市英雄致敬，由市長陳其邁擔任超人隊長，率領見義勇為的簡姓大學生、扶助弱勢的江同學、「鏟子超人」網紅吉雷米，以及高捷歌神林忠明站長等，集結救災救護、維護社會秩序與交通疏運等60餘名「城市超人」走上紅毯入場，象徵無名英雄齊心守護城市，現場宛如一場跨世代的英雄盛會。

已在民進黨高雄市長候選人出線的立委賴瑞隆在現場亦玩的不亦樂乎。（圖片來源／立委賴瑞隆臉書）

開幕記者會上，代表正義的超人力霸王傑洛現身，與邪惡的貝利亞展開精彩對戰，在帥氣擊退貝利亞後，繼續巡邏任務守護和平，現場氣氛熱血沸騰，正義形象風靡大批熱情民眾。隨後，在五光十色的燈光展演秀後，正式宣告冬日遊樂園起跑。

兩座高達15公尺的「初代超人力霸王」驚豔

在正式開園前，超人力霸王已於高雄海、陸、空齊發，以酷帥姿態展開城市守護任務，多個景點角落如高雄火車站、高捷美麗島站、美濃花海等皆可見其蹤跡。除全球首次「超人力霸王」大型水上氣膜亮燈外，兩座高達15公尺的「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」巨型寫實作品，分別於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角霸氣現身；碼頭樂園亦設置多組核心英雄主題藝術裝置，包括初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，讓超人粉絲與遊客一飽眼福。

觀光局進一步說明，「2026高雄冬日遊樂園」為營造「超人慶典」豐富的觀賞體驗與沉浸式感受，於水域與陸域規劃多組超人力霸王主題裝置與展示作品，並安排「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等演出，透過宛如電影首映會的真人現場表演，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面化為大型展演舞台。活動期間亦設有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；高雄各大商圈、百貨與旅宿業者同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，串聯港區觀光經濟，打造高雄成為寒假最強親子旅遊目的地。

