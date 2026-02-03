超人力霸王旋風！輕軌、渡輪、號誌燈都是他

從輕軌、渡輪到號誌燈，都可以看到超人力霸王蹤影。（圖／東森新聞）





高雄冬日遊樂園，今年主題IP是超人力霸王，從輕軌、渡輪到號誌燈，都可以看到超人力霸王蹤影，有民眾特地來拍照，還有人搶超人力霸王小紅包，說要珍藏。

號誌燈一變綠燈，竟然出現超可愛超人力霸王。超人力霸王陪著大家一起倒數，要大家趕快過馬路，有單車騎士經過，特別停下來拍。

經過騎士：「喜歡！他很可愛。」

經過騎士：「可以讓一些不太那麼注意行人號誌的兒童，可以因為這個多看一兩眼。」

號誌燈上，有迪卡怪獸還有超人力霸王初代，接連變換超吸睛，往旁邊看，輕軌緩緩經過，也同樣是超人力霸王特別車廂，有民眾看到趕緊拍照。

廣告 廣告

搭輕軌民眾：「超人力霸王。」

還有人是特別來等超人力霸王輕軌，高雄冬日遊樂園7日登場，應援已經先展開，整個高雄到哪都可以看到超人力霸王，就連要搭渡輪到旗津，也有機會坐到超人力霸王渡輪。

民眾：「我覺得這個設計，有點給高雄市區增添更多創新。」

輕軌渡輪加上公車，都有超人力霸王現蹤，穿梭高雄市區，串聯愛河灣高雄港和多處觀光景點，同時間，高雄36處公有市場也發放馬年小紅包，這次不是傳統紅，而是放上超人力霸王初代，寫上超人精神一馬當先，好多人搶著收藏。

記者vs.拿到小紅包民眾：「（這個你要給誰？）我自己，（你自己要？）對，（市政府發的紅包你都有拿嗎？）每年不一定，有時候拿不到，（這樣拿到很高興？）當然。」

超人力霸王現蹤輕軌渡輪，變成移動的地景藝術，號誌燈讓過馬路民眾增添樂趣，民眾也在猜想，接下來高雄市府還會變出什麼新花樣，迎接冬日遊樂園超人力霸王。

更多東森新聞報導

進出高捷叫你「洗襪子」？！ 超人力霸王迷秒懂

高雄冬日遊樂園主題IP揭曉 「超人力霸王」降臨港都

獨家／超人力霸王商機大！公仔玩家「1－50歲」老膠款漲翻倍

