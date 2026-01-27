超人力霸王水上氣膜首度登港都 2026高雄冬日遊樂園2月7日開跑

高雄年度指標觀光活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請橫跨世代、深受歡迎的日本經典IP「超人力霸王」進駐港灣場域，透過大型主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店與系列活動，結合港都景觀與城市節慶氛圍，打造兼具親子同樂與觀光魅力的冬季盛會。

↑圖說：2/7-3/1超人力霸王將現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭（圖片來源：高雄市觀光局提供）

廣告 廣告

市長陳其邁表示，高雄冬日遊樂園持續以國際級IP結合港灣特色，已成為高雄冬季觀光的重要城市品牌。2026年適逢「超人力霸王」60周年，「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」將首度以大型水上氣膜形式於戶外亮相，分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，象徵守護城市的核心精神，向市民與遊客傳遞正向能量，歡迎海內外旅客在燈會期間再度造訪高雄，感受港都冬日的獨特魅力。

觀光局長高閔琳指出，今年市府再度攜手臺灣港務公司，讓16至18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，除設置深受親子喜愛的機械與氣墊遊樂設施外，亦規劃餐飲市集滿足民眾味蕾。活動期間特別推出「超人力霸王見面會」，讓大小朋友近距離感受英雄風采，為冬日遊樂園增添話題亮點。

↑圖說：歡迎大小朋友來愛河灣近距離感受英雄魅力（圖片來源：高雄市觀光局提供）

燈會期間週週推出豐富活動，涵蓋親子互動舞台、超人力霸王見面會、寫生與著色比賽、「OH！霸賞」消費抽獎，以及「變身吧！運動超人」等企劃，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。同時，高雄流行音樂中心與高雄港旅運中心每日皆安排燈光秀展演，為港灣夜色注入璀璨光影，帶來連續不間斷的藝文饗宴。

配合活動進行，愛河灣周邊道路每日14時至22時實施交通管制，市府將視人潮狀況機動調整範圍。交通局呼籲民眾多加利用捷運、輕軌及公車等大眾運輸工具前往，兼顧便利與安全。

↑圖說：碼頭樂園有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃一趟港都冬季輕旅行，走訪愛河灣與高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與親友共享充滿光與希望的冬日時光。

更多品觀點報導

海委會交出年度成績單 管碧玲：四大突破推動海洋治理穩步向前

蕭美琴再訪亞創中心 宣示無人機百分百非紅供應鏈、全面在台製造

