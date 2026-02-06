超人力霸王現身愛河灣定位 2/7與粉絲見面

高雄冬日遊樂園明（7日）就要開幕了。（圖／東森新聞）





高雄冬日遊樂園明（7日）就要開幕了，6日一早，兩尊大型的《超人力霸王》氣球就率先充氣，準備要到高流中心和16號碼頭就定位，這兩尊《超人力霸王》不僅眼睛和胸口的能量燈會發光，還原原作《超人力霸王》，比招牌手勢，讓小朋友超級興奮。而去年高雄冬日遊樂園聯名的是吉伊卡哇，這次是《超人力霸王》，也讓不少外縣市網友直呼，真的好羨慕高雄人。

工作人員在高雄港邊忙進忙出，旁邊銀色、紅色配色的氣球逐漸充氣，這尊是初代《超人力霸王》，手還比著招牌的必殺斯派修姆光線，幫初代充氣完緊接著就是隔壁紅、藍配色的氣球，先長出胸口的招牌能量燈，再長出完整的胸像，他是《超人力霸王》迪卡，威風又帥氣，不只粉絲搶拍縮時，小朋友也吵著要去。

廣告 廣告

外縣市的家長：「我們住新北五股那邊，小孩子當然會想要看，想要看他說《超人力霸王》的相關活動或吉伊卡哇的相關活動，小孩子當然會有那個興趣，平常都在電視上看嘛，啊如果可以看到實體的啊，他們就會很興奮，或許就會跟著模仿。」

高雄冬日遊樂園7日開，5日晚間兩尊超人力霸王氣球在高雄港邊試充作業，眼睛和胸口能量燈都還原原作會發光的特性，讓粉絲看了興奮到會起雞皮疙瘩。

今年剛好也是《超人力霸王》這IP 60周年，高雄冬日遊樂園搭上話題，推出夢幻聯動，6日上午10點兩尊《超人力霸王》氣球，將拖到16號碼頭充氣，並拖到遊艇碼頭和高流就定位，去年和吉卡哇今年超人力霸王，也讓網友直呼超羨慕高雄人。

外縣市的民眾：「蠻羨慕高雄市民，在這邊有一些活動可以參加的，然後變成說外地遊客都要特地撥空來看，我覺得會有城市行銷跟商機。」

不只愛河灣的這兩尊，旅運中心旁就展出一尊《超人力霸王》，對怪獸哥摩拉發射光波的大型雕像，就算外觀還包著泡棉，但早就被粉絲認出，跑來搶拍。

旅運中心外也有三隻Q版的模型，小朋友路過目不轉睛，眼神還會發光，另外在火車站也有一隻可愛的初代模型，甚至地上用官方字樣，寫著ULTRAMAN跟日文字樣，無論叫他鹹蛋超人、奧特曼或是超人力霸王，高雄市府這波跟知名IP聯動，活動還沒正式開幕，已經引發話題。

更多東森新聞報導

營造商總經理爆婚外情 匯女特助70萬：每天相思病

摩斯漢堡傳食安疑慮！雞塊驚見鐵刷毛 衛生局回應了

獨家／騎士禮讓救護車急煞 後方外送員煞不及追撞

