超人力霸王現身美濃花海 加碼寶山、霧台、阿里山櫻花森林！體驗中南部的粉色夢幻

春節假期的粉紅風暴正席捲中南部，首站必衝話題中心的高雄美濃花海，繽紛花毯更有經典英雄「超人力霸王」帥氣空降花叢，反差萌的畫面絕對是超強打卡點！接著上山追櫻，高雄寶山二集團櫻花公園的河津櫻已將山頭染成一片粉紅，屏東霧台神山部落的櫻花也進入最美花期，部落石板屋與粉嫩櫻花交織出濃厚的南國異域風情。阿里山櫻花季也是許多人旅遊口袋清單，幸運的話還能捕捉到「櫻花、雲海、小火車」同框的神級絕景。

【中南部粉色旅遊路線】

Photo Credits：orton.w.u、lalavicky911

2026 冬日遊樂園邀請跨越三代的日本經典IP「超人力霸王」降臨港都，除了在愛河灣有高達 15 公尺的雙巨大寫實版超人，在高雄多處也能現到他的身影。受到美濃花海的召喚，可以看見超人力霸王裝置藝術位於美濃區公所規劃的展區中，與美濃在地吉祥物「雉勇伯」及山城奇幻生物「花綿綿」共同亮相，成為今年美濃花展的新亮點。

活動期間：2026-02-07 (六) ～ 2026-02-22 (日)

地址：高雄市美濃湖畔花區（泰安路及民權路一帶）

交通資訊：建議自行開車前往。

寶山二集團櫻花公園櫻花

Photo Credits：miss9290 、ayumihamasakl25

高雄的賞櫻必去之處就屬寶山二集團櫻花公園，海拔近1,500公尺，佔地 38 甲的園區裡種植 5,000 多株櫻花，而賞櫻之外，能見度好的時候，更可遠眺高雄市及台南市區城市景觀而大受歡迎。

地址：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

交通：公車T518在藤枝部落站下車走35分鐘。

屏東神山部落霧台櫻花

Photo Credits：1157bwl、bakingpower17、iu0302

每年2月台24線總是充滿著浪漫，沿線可以看到兩側的櫻花正在為旅人指引路線，加上神山、霧台及阿禮部落、井步山等，約莫5千株山櫻花，將霧台慢慢染上一片粉紅色。每年2月左右霧台鄉公所舉辦「春遊霧台櫻花季」，霧台部落岩坂巷與花巷道，櫻花錯落綻放，結合櫻花、原住民文化、在地部落美食，如：神山愛玉、小米甜甜圈，感受與其他地區不同的春日浪漫。

地址：屏東縣霧台鄉

交通：「屏東轉運站」搭乘屏東客運8233路公車（往霧台）至終點站「霧台」下車，步行即達岩板巷

阿里山櫻花季櫻花＋雲海＋森林

photo Credits：a836024、syl.vialife、laiyuping9520

阿里山區及阿里山公路沿線共種植約40種櫻花品種，其中知名的梅山鄉太和樟樹湖及迷糊步道阿里山鄉公所河津櫻。象徵阿里山櫻花第一棒跑者的河津櫻，是位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路附近的樟樹湖櫻穀王茶亭，像佈滿天空的粉紅雲朵，搭襯後方粉黃色、外型圓弧的櫻穀王茶亭，可以拍出如詩如畫的優雅氛圍。附近茶園還有色彩更為嬌豔的山櫻也綻放中，可以安排順遊。若想要前往阿里山國家公園參與櫻花季活動，通常則是在 3-4 月間舉行。

地址：嘉義縣梅山鄉樟樹湖27號

交通資訊：建議開車前往。

*提供觀眾把握花期，自然景觀受天氣變化影響，本文花況圖片僅供參考。

撰稿者/韓微微