超人力霸王現身美濃、杉林 守護繽紛花海感受大地之光

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府農業局配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主題，於美濃區及杉林區花海設置Q版「超人力霸王」 FRP 藝術裝置，美濃區由經典的「初代超人力霸王」坐鎮守護守護繽紛的花海大地；杉林區則由「超人力霸王迪卡」與「哥摩拉」一起享受花海的光之能量，農業局誠摯邀請全國民眾來到高雄，參與這場熱血與療癒的光之盛宴。

高雄市政府農業局與美濃、杉林區公所連手規劃55公頃花海，共9大花區，種植向日葵、百日草及大波斯菊等，美濃區除了有「初代超人力霸王」外，有以白玉蘿蔔打造呼應在地客庄生活的「小蔔士」、象徵番茄親子互動「蜜蜜與小玉」、以美濃湖復育水雉精神打造的「雉勇伯」、以美濃花田中的精靈象徵創作的「花綿綿」等四座大型裝置藝術；杉林區自去年12月起於「歲暮杉林花海音樂會」有2公頃的大波斯菊、百日草花海先綻放，接著至春節期間還有約27公頃的花海等著與民眾見面。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，超人力霸王守護地球的初衷，與我們守護農田、推廣安心農產的精神一致，希望藉由超人的能量，吸引更多民眾走進農村，一同感受花海綻放的生命力與高雄農村的美好，歡迎大家來到高雄，看見農業的無限可能。（圖／記者王雯玲翻攝）