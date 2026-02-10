超人力霸王現身高雄4漁港 追光任務抽聯名好禮

迎接「2026高雄燈會冬日遊樂園」，超人力霸王60周年主題熱潮從愛河灣主展區延伸至海岸線。高雄市政府海洋局在中芸、前鎮、蚵子寮及彌陀等4處漁港設置專屬故事立牌，邀請民眾在賞燈之餘走進漁港，展開「追光任務」，完成指定活動即有機會抽中超人力霸王60周年聯名好禮。

↑圖說：設置於中芸漁港景觀平台的立牌，象徵英雄化身「光明燈」指引漁船平安歸來（圖片來源：高雄市海洋局提供）

今年燈會以「超人降臨港都」為主軸，結合英雄守護城市的意象，向各領域默默付出的無名英雄致敬。海洋局長石慶豐表示，市府特別將「守護」精神融入漁港場域，讓超人力霸王化身漁港守護者，帶領民眾重新認識高雄海岸線的產業與文化特色。

廣告 廣告

↑圖說：前鎮漁港的超人力霸王立牌，象徵展現遠征三大洋、挑戰淨零排放的決心（圖片來源：高雄市海洋局提供）

在中芸漁港，主題象徵如光明燈般守護漁船平安歸航；前鎮漁港則呼應遠洋漁業拓展三大洋、邁向淨零排放的願景；蚵子寮漁港傳遞友善漁法與減塑理念，展現永續漁業精神；彌陀漁港則在海岸光廊與夕陽景致下，傳達珍惜海洋如家人的溫柔承諾。透過結合在地特色的故事立牌，讓民眾在拍照打卡之餘，也能深入了解各漁港的生命力與轉型成果。

↑圖說：蚵子寮漁港設置的立牌，傳遞推廣友善漁法與減塑，守護年年有魚（圖片來源：高雄市海洋局提供）

配合活動，海洋局推出「追光任務」抽獎機制。民眾只要於2月7日至2月22日期間，前往上述任一漁港與超人力霸王立牌合影，上傳至「高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁指定貼文，並按讚留言標記一名好友，即可完成任務參加抽獎。海洋局預計於2月26日以電腦亂數抽出100名幸運得主，並於粉專公告名單。

↑圖說：超人力霸王現身彌陀漁港海岸光廊，在美麗的夕陽下，溫柔傳遞珍惜海洋有如與家人的約（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局表示，盼藉由燈會期間的人潮效應，帶動漁港觀光與地方經濟，也讓更多民眾在春節假期走訪高雄海岸，感受融合光影藝術與海洋文化的節慶氛圍。市府誠摯邀請全國遊客把握假期來高雄追光打卡，在港都尋找屬於自己的「光之巨人」。

更多品觀點報導

K-TV學員年增逾四成創新高 攜手電商實戰團隊布局新媒體

超人力霸王降臨港都 42家旅宿推優惠搶攻春節商機

