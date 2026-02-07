超人力霸王登場！冬日遊樂園人多盜版攤也來

高雄冬日遊樂園吸睛超人現身，攤販疑侵權被勸導。（圖／東森新聞）





高雄市政府舉辦的冬日遊樂園活動，1月27日登場，吸引了大批的家長，帶小朋友來排隊玩遊樂設施，下午超人力霸王現身，更讓民眾搶拍，不過冬日遊樂園的現場，也來了不少攤販來擺攤，販售的疑似是沒有版權的超人吊飾，警方也來開勸導單要求攤販離場，而高流中心也舉牌警告，亂擺攤他們會求償。

超人力霸王在各日遊樂園的，活動中登場了，家長帶著小朋友，來參加這場歡樂的盛會，在超人登場前現場各項的遊樂設施，已經讓小朋友玩得好開心，因為冬日遊樂園的活動，吸引了大批的民眾。

廣告 廣告

還有人打扮成超人力霸王的樣子到場，不過人多連帶的也吸引來了攤販，販售各式的超人周邊商品，不過疑似大部分商品都沒有授權。

攤販vs.記者：「（這種的一個多少），一個80二個150，這是那個夾子，這是正版的嗎夾子沒有，這是有雷標的正版的，這個是正版這個都有這個，這個沒有雷標，那個是比較便宜給客人的。」

隨後就看到攤販連忙離場，因為警方來到現場開勸導單，同時場地高流中心，也派人舉牌宣導未經許販售商品的話，中心這裡是會求償的，另外台中燈會的姆明小提燈，一樣相當可愛，市府連續3個周六，會發1千個小提燈給民眾，這是第2個周末，在中央公園發放，一樣也吸引了民眾大排長龍。

領取民眾：「有想說可能很少人知道，大家可能等燈會人才過來，有出乎你意料人多，好險有領到。」

雖然要頂著冷風領提燈，但是對能領到提燈的民眾來說，搶先拿到真的是值得了。

更多東森新聞報導

「超人力霸王」守護高雄！冬日遊樂園今開幕 陳其邁搶先暴雷

獨家／高雄變超人城市！30家業者推「英雄套餐」

超人力霸王現身愛河灣定位 2/7與粉絲見面

