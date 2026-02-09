超人力霸王破了⋯網驚：老闆我不想上班！冬日遊樂園登場即「3缺1」

記者林昱孜／高雄報導

超人力霸王進駐愛河灣「三缺一」！有網友發現原本應該飄浮在愛河灣空中的Q版超人力霸王，竟然下半身消風，宛如水母般等待修復中，影片被直擊放上網，引起議論。對此，觀光局證實，當日風勢過於強勁，因此現場該氣膜緊急消氣，目前已進場整理維護，後續將視天候狀況，進行規劃展演。

Q版超人力霸王下半身洩氣，被送進維修站無法順利登場。（圖／翻攝自《高雄美食走跳－刁嘴公主》臉書）

原本預計空飄在高雄港的8米Q版超人力霸王，下半身洩氣根本飄不起來，這畫面看起來相當懊惱，畫面被拍下分享在《高雄美食走跳－刁嘴公主》臉書粉專。網友紛紛留言，「看起來好委屈」、「水母？」、「老闆我不想上班」。

8米Q版超人力霸王，原本預計空飄在高雄港。（圖／翻攝自《高雄美食走跳－刁嘴公主》臉書）

高雄冬日遊樂園登場，超人力霸王7日正式登場現身守護城市，當時市長陳其邁到場盛大開幕，不過現在卻被直擊，出現洩了氣的Ｑ版超人力霸王。其實，當時登場就已經是「三缺一」狀況，因為在測試時，風勢過於強勁，下半身被吹破了，目前已進場整理維護。高雄市觀光局表示，後續將視天候狀況，進行規劃展演。有新進度會隨時透過媒體及社群向關心展演的民眾說明。



