超人力霸王週六降臨愛河灣 飯店業者搶攻「冬日遊樂園」人潮

高雄年度指標性燈會活動「冬日遊樂園」將於本週六盛大登場，深受大小朋友喜愛的超人氣 IP「超人力霸王」也將現身愛河灣，為港都冬日增添滿滿歡樂氣氛。搶攻燈會人潮，坐落於會場核心地段的福容大飯店高雄店順勢推出多項住房與餐飲優惠，步行約十分鐘即可抵達燈會主場，搭乘輕軌亦能直達旅運中心站，輕鬆暢玩碼頭樂園與燈區景點。

↑圖說：燈會活動期間，飯店大廳同步限量販售萌度爆表的「超人力霸王指偶」（圖片來源：福容高雄店提供）

配合冬日遊樂園主題，福容高雄店推出期間限定住房專案，豪華雙床房每晚3,999元起，每房加贈限量「超人力霸王」主題禮品一份，吸引親子族群與粉絲族入住。餐飲方面同步加碼，只要於活動期間出示任一超人力霸王相關配件，如衣飾或公仔，即可享田園咖啡廳飲品第二杯半價，或福園中餐廳套餐九折優惠，飯店更貼心加碼招待「鹹蛋特色小菜」一份，讓粉絲從住宿到用餐都能感受滿滿超人魅力。

↑圖說：福容高雄店推出「福駿新春—開運外帶年菜」。（圖片來源：福容高雄店提供）

隨著春節腳步逼近，福容高雄店館內圍爐宴已全數客滿，為回應在地民眾需求，特別推出「福駿新春—開運外帶年菜」，即日起至2月6日開放預訂，由主廚團隊當日新鮮現做，主打十人份澎湃桌菜套餐12,999元，另有多款單點年菜1,380元起。民眾免費加入福容家會員還可享95折起優惠，與家人共享「駿馬奔騰、福氣盈門」的團圓好滋味。相關訂購資訊可洽福容大飯店高雄店。

