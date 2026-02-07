超人力霸王降臨愛河灣 陳其邁攜城市超人進場

（中央社記者林巧璉高雄7日電）「2026高雄冬日遊樂園」今天在愛河灣開幕，市長陳其邁攜手60多名「城市超人」共同進場，眾人比出超人招牌攻擊手勢宣告活動開跑。

陳其邁致詞表示，擔任市長5年來，每逢大型活動都必須絞盡腦汁，讓大家都能在城市中自在又幸福，這正是市長的重要責任。這背後是因為有許多默默付出的城市超人，一同努力守護這座城市。今年特別邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，象徵守護高雄。

高雄市政府今天開幕活動推出「海陸雙域超人」企劃；由智慧無人船及10艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則為向花蓮堰塞湖溢流救災行動及各領域城市英雄致敬，陳其邁化身超人隊長，率領60餘名「城市超人」走上紅毯入場，象徵無名英雄齊心守護城市，成員包括近日見義勇為的簡姓大學生、扶助弱勢的江同學等。

市府今年與日本經典英雄IP「超人力霸王」合作，打造巨型水上氣膜與15公尺高寫實作品，愛河灣有22項免費遊樂設施。今晚2座高達15公尺的「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」巨型作品，分別矗立於高雄流行音樂中心與珊瑚礁群。

「2026高雄冬日遊樂園」活動即日起至3月1日；高雄市觀光局指出，今年新增恐龍旋轉木馬、星際探險氣墊等設施，並貼心規畫幼兒專屬遊戲區。場域周邊不提供汽車停車位，觀光局呼籲民眾搭乘捷運至中央公園站、鹽埕埔站，或利用輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站下車步行前往。（編輯：李亨山）1150207