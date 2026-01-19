超人力霸王降臨港都！高雄冬日遊樂園攜手全家推出限量聯名周邊

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。高雄市政府觀光局今年再度攜手全家便利商店，與迎來60週年的跨世代人氣IP「超人力霸王」合作，推出一系列限量聯名商品，包含Let’s Café、Let’s Tea專屬杯身、Q版造型杯塞及夜間賞燈必備的造型拍拍燈手環，邀請全台民眾一同帶著「光」的力量，點亮港都冬日慶典。

↑圖說：「2026高雄冬日遊樂園 」與全家便利商店推出限量「超人力霸王」聯名杯身（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，全家便利商店已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，今年聯名設計再升級，自2月4日起率先推出兩款風格迥異的聯名杯身。其中「帥氣電影海報風格」以浩瀚星河為背景，呈現初代超人力霸王與超人力霸王迪卡的經典戰鬥姿態，象徵守護城市光景；「超萌可愛Q版風格」則以明亮藍天與童趣畫風呈現，讓兩位超人力霸王與怪獸同框現身高雄，呼應冬日遊樂園的歡樂氛圍。每年深受粉絲喜愛的限定造型杯塞，也將於2月11日接力登場，Q版初代與迪卡不僅可作為杯塞，還附掛繩設計，可化身隨身吊飾，收藏與實用兼具。

為營造元宵節慶氛圍，全家也將於活動後段推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，以發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈與城市漫遊的互動樂趣，為聯名活動畫下吸睛句點。

↑圖說：「2026高雄冬日遊樂園」聯名杯塞及拍拍燈手環（圖片來源：高雄市觀光局提供）

全家便利商店指出，2月4日至3月3日全台門市同步推出高雄冬日遊樂園聯名活動。自2月4日起，凡購買大杯Let’s Café或Let’s Tea，即可隨機獲得聯名杯身；2月11日起購買任兩杯指定飲品，可加價59元入手超人力霸王造型杯塞；2月27日至3月3日元宵節前一週，單筆消費滿688元，還可免費獲得造型拍拍燈手環，數量有限，送完為止。

觀光局指出，高雄冬日遊樂園多年來結合城市特色與國際級IP，成功吸引國內外旅客。2026年以「超人降臨港都」為主軸，串聯港灣景觀，規劃主題裝置、燈光展演、見面會與碼頭樂園等互動活動，邀請民眾於2月7日至3月1日走訪高雄，參與專屬港都的「超人慶典」。更多活動資訊可至高雄旅遊網官網及官方社群平台查詢。

