超人力霸王降臨港都 2026高雄冬日遊樂園主題IP搶先亮相

高雄燈會品牌活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」16日正式揭曉年度主題IP，由迎來60周年、橫跨老中青三代的日本經典英雄「超人力霸王」擔綱主角，將於115年2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場，為港都冬季觀光揭開序幕。

↑圖說：陳其邁市長公布2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

市長陳其邁表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」象徵的正義、勇氣與守護城市精神，向在城市與鄉間默默付出、守護民眾生活的無名英雄致敬。他指出，超人不一定披風上身、飛天遁地，而是存在於日常生活中，包括投入災後清淤的工班人員、守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防弟兄、為國爭光的運動選手，以及清晨維護市容的清潔隊員，正是這些「城市超人」的堅守，撐起社會運作的穩定力量。

陳其邁強調，透過大型城市節慶形式，希望讓更多人看見第一線工作者與市民的努力，並以溫暖、歡樂與感謝，回應高雄所展現的韌性與生命力。活動期間，愛河灣主場域將結合港灣景觀，打造大型主題裝置、夜間光影展演及互動體驗，形塑專屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓市民與旅客在節慶氛圍中，感受守護台灣的力量其實就在身邊。

↑圖說：2026高雄冬日遊樂園將於115年2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳指出，「超人力霸王」由日本圓谷株式會社製作，自1966年問世以來，已成為日本特攝作品中最具代表性的英雄系列之一，長年以「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年適逢超人力霸王60周年，高雄冬日遊樂園特別以「超人降臨港都」為主視覺概念，結合高雄港灣景致，象徵正向能量的凝聚，也展現港都獨有的城市魅力。

市府指出，「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」多年來結合城市特色與國際級IP，成功吸引國內外旅客，持續提升港灣觀光熱度與城市品牌能見度。2026年以超人力霸王為主題，不僅呈現高雄作為海港城市的文化風貌，也期盼透過節慶活動凝聚社會正能量，讓更多人感受到高雄的溫暖、友善與活力。

↑圖說：超人力霸王降臨港都（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握活動期間規劃高雄輕旅行，走訪愛河灣及周邊景點、品嘗在地美食，體驗港都獨有的冬日風景。更多活動資訊可至高雄旅遊網官網及官方社群平台查詢。

