超人力霸王降臨港都 42家旅宿推優惠搶攻春節商機

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」以知名IP超人力霸王為主題，於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場，打造「超人降臨港都」冬季盛會。迎接寒假與農曆春節返鄉、走春旅遊人潮，高雄市政府觀光局攜手42家旅宿業者推出限定優惠與年菜專案，並結合高鐵假期套裝行程，邀請全國民眾搭高鐵、住好宿、玩高雄。

↑圖說：「承億酒店」推出住宿送冬日遊樂園活動主題IP周邊商品（圖片來源：高雄市觀光局提供）

廣告 廣告

觀光局長高閔琳表示，本屆冬日遊樂園以象徵正義、勇氣與守護城市精神的超人力霸王為核心，規劃大型主題裝置、水上氣膜展演、燈光秀、市集及舞台演出等多元內容，活動主場域橫跨愛河灣與港區碼頭，並延伸至風景區、東高雄山城及漁港設置主題藝術裝置，鼓勵粉絲蒐集打卡、安排多日行程深度旅遊。

為帶動觀光熱潮，觀光局整合高雄旅宿資源，42家飯店與民宿推出專屬優惠，涵蓋高端觀光飯店、設計旅店、平價商旅及特色民宿等多元選擇。多家飯店同步推出除夕圍爐與年菜外帶方案，讓旅客可彈性搭配住宿與餐飲行程，輕鬆規劃春節假期。

↑圖說：「高雄洲際酒店」推出高鐵聯票專案《搭高鐵，遊高雄》。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

包括漢來大飯店推出主題住房專案，每晚6,353元起，贈送限定小提燈與活動代幣；高雄福華大飯店推出結合港灣文化遊艇體驗的住房專案，雙人房3,999元起；高雄圓山大飯店、福容大飯店高雄館也推出加贈聯名玩偶或主題周邊商品的優惠。承億酒店、高雄洲際酒店則分別祭出含早餐與主題禮品，或結合高鐵聯票的住房專案，鎖定親子與家庭客群。

平價與特色旅宿同樣響應活動，御宿集團旗下7館平日住宿1,000元起，夏優旅居、香堤時尚旅館等推出折扣與扭蛋抽獎活動；多家民宿如鳳山興華居室、美濃湖民宿、中正湖民宿等亦祭出包棟抽紅包或全面8折優惠，部分業者更結合遊艇體驗與主題佈置，營造濃厚節慶氛圍。

↑圖說：「漢來大飯店」住房專案贈送飯店獨家設計小提燈（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局也推薦遊客延伸行程至東高雄，走訪內門「野森動物學校」、寶來溫泉區等景點，體驗山城慢活與自然風光。北部旅客則可搭配台灣高鐵推出的「2026冬日遊樂園優惠專案」，整合車票與住宿，部分專案標榜高鐵加住宿最低0元起，並加贈捷運卡或文化遊艇IP船票，強化交通與住宿一次到位的便利性。

觀光局提醒，相關春節優惠將持續更新，民眾訂房前可至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價，如有消費爭議可撥打1950消費者服務專線，或洽高市觀光局專線。相關活動與優惠資訊可至「高雄旅遊網」及官方社群平台查詢。

更多品觀點報導

超人力霸王現身高雄4漁港 追光任務抽聯名好禮

K-TV學員年增逾四成創新高 攜手電商實戰團隊布局新媒體

