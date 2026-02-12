超人力霸王降臨美濃、杉林 55公頃花海綻放「光之能量」
配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主題，高雄市政府農業局於美濃區與杉林區花海打造Q版「超人力霸王」FRP藝術裝置，讓經典英雄走進農村田野。美濃由「初代超人力霸王」坐鎮花海中央，杉林則由「超人力霸王迪卡」與怪獸「哥摩拉」現身花田間，為冬日大地注入熱血與童趣，吸引不少民眾前往拍照打卡。
↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺歡迎大家走進農村，感受花海綻放的生命力與高雄農村的美好。（圖片來源：高雄市農業局提供）
農業局攜手美濃、杉林區公所規劃總面積達55公頃、共9大花區的壯闊花海景觀，種植向日葵、百日草與大波斯菊等花卉，隨風搖曳、色彩繽紛。美濃花區除有超人力霸王裝置外，還設置多件結合在地特色的大型藝術創作，包括以白玉蘿蔔為靈感、呼應客庄農村生活的「小蔔士」，象徵番茄親子互動意象的「蜜蜜與小玉」，展現美濃湖水雉復育精神的「雉勇伯」，以及象徵花田精靈的「花綿綿」，讓賞花之旅更添文化故事與地方特色。
↑圖說：「超人力霸王迪卡」與「哥摩拉」一起享受花海的光之能量。（圖片來源：高雄市農業局提供）
杉林區則自去年12月「歲暮杉林花海音樂會」率先揭開序幕，2公頃大波斯菊與百日草花海繽紛盛開，春節期間更將擴展至約27公頃花田接力綻放，形成層層花浪景觀。超人力霸王迪卡與哥摩拉佇立花間，營造動漫角色與自然景致交融的獨特畫面，為農村觀光增添話題。
↑圖說：花海中設置Q版「超人力霸王」 FRP 藝術裝置吸引民眾駐足打卡拍照（圖片來源：高雄市農業局提供）
高雄市農業局長姚志旺表示，超人力霸王守護地球的精神，與市府守護農田、推廣安心農產的理念不謀而合。透過經典IP結合花海景觀，希望吸引更多民眾走入農村，感受土地生命力與高雄農業的多元風貌，在繽紛花海中看見農業發展的無限可能。
