超人力霸王降臨高雄即墜入愛河 冬日遊樂園2/7登場

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄冬日遊樂園將於2/7至3/1盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，初代超人力霸王及超人力霸王迪卡，將首次以大型水上氣膜姿態墜入愛河。

高雄市長陳其邁表示，高雄冬日遊樂園持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，近幾年已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。

2026年適逢超人力霸王60周年，將由初代超人力霸王及超人力霸王迪卡，首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量；兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見，歡迎海內外遊客來高雄跟超人聚會。

觀光局長高閔琳補充，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府也再次與台灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。

高閔琳指出，燈會期間周周都有精彩活動，有親子互動舞台及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每天都安排燈光秀展演。

活動期間，愛河灣周邊道路每日14-22時實施交通管制，包含愛河灣西岸(公園路以南、七賢路以東)、東岸(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路(居民、公車除外)，並視需要機動擴大管制，交通局呼籲多加公共運輸。

相關資訊可至「高雄旅遊網」(https://khh.travel/)及交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)、臉書及IG查詢。

