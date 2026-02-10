超人力霸王降臨高雄四漁港 解鎖「追光任務」抽好禮

迎接二○二六高雄燈會「冬日遊樂園」，高雄海岸線閃耀起正義之光！適逢超人力霸王六十周年，守護宇宙的英雄正式降臨高雄，除了愛河灣主展區的系列活動，高市府海洋局特別將超人力霸王的守護精神延伸至海岸線，於中芸、前鎮、蚵子寮及彌陀等四處漁港設置專屬故事立牌，海洋局石慶豐局長號召全台粉絲與「光之戰士」手刀衝一波，在賞燈之餘展開漁港追光之旅，一同解鎖任務抽超人力霸王聯名好禮。(見圖)

海洋局今(十)日說明，今年高雄燈會以「超人降臨港都」為故事主軸，透過超人力霸王守護城市的意象，向各界無名英雄致敬。

石慶豐局長表示，海洋局特別將英雄精神轉化為漁港的守護力量：一、在中芸漁港，英雄化身「光明燈」指引漁船平安歸來。二、在前鎮漁港，展現遠征三大洋、挑戰淨零排放的決心。三、在蚵子寮漁港，推廣友善漁法與減塑，守護年年有魚。四、在彌陀漁港，於海岸光廊的夕陽下，溫柔傳遞珍惜海洋如家人的約定。

透過這些結合在地文化的立牌，希望讓民眾走進漁港，感受不同漁港的魅力與生命力。

解鎖「追光任務」抽好禮，想把六十周年聯名贈品帶回家嗎？只要簡單三步驟，就能參與這場光之盛典！一、前往中芸、前鎮、蚵子寮、彌陀任一漁港，與超人力霸王立牌合照；二、將合照上傳至「高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁指定活動貼文；三、對貼文按讚並留言標記一位好友，即完成解鎖任務。

該活動自即日起至二月廿二日截止，並將於二月廿六日以電腦亂數抽出一百名幸運得主，名單公告於海洋局臉書粉專。

海洋局誠摯邀請全國民眾趁著春節假期走進高雄，感受充滿光與希望的「超人慶典」；現在就出發，尋找港都的光之巨人，一起守護海洋、抽好禮、喜迎新春！