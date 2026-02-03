南部中心／陳凱茂、鄧山田、廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導

高雄冬日遊樂園，將在2月7日登場，有民眾發現，最近在高雄，不僅輕軌、渡輪，換上今年主角＂超人力霸王＂新裝，就連行人號誌，也出現超人力霸王，彷彿全城應援。而在高雄港邊，高達8米的超人力霸王氣膜，也在做充氣測試，民眾看了直呼超可愛。

超人力霸王降臨高雄愛河灣 渡輪、輕軌「全城應援」

陸地上的輕軌，有超人力霸王車廂，穿梭在市區街頭，整座城市充滿童趣氛圍。（圖／翻攝畫面）

Q版的超人力霸王，在高雄港邊緩緩充氣測試，沒過多久，8米氣膜充飽氣，驚喜亮相，民眾看了直呼超可愛。民眾表示，很滿意這種造型， 我覺得蠻可愛的。高雄冬日遊樂園7號登場，今年邀請60周年的日本知名IP超人力霸王，降臨港都，眼尖民眾更發現，往返駁二到旗津的航線，渡輪船身也換上超人力霸王新裝，還有陸地上的輕軌，也有超人力霸王車廂，穿梭在市區街頭，整座城市充滿童趣氛圍。民眾表示，城市變得很有童趣，然後也很活潑啊，騎腳踏車經過的時候，就會覺得會心一笑這樣、那個車廂跟它的彩繪都不一樣，這樣吸引各個年齡層的人來參觀，也吸引大家搭乘啊。

路口的行人號誌燈，超人力霸王的燈號驚喜出現，路過民眾忍不住拿起手機來拍。（圖／民視新聞）

就連過馬路，行人號誌燈，也有超人力霸王的燈號驚喜出現，路過民眾忍不住拿起手機來拍。民眾表示，蠻有趣的啊，過馬路就會看到一些特別的畫面。不只超人力霸王降臨愛河灣，小朋友最愛的恐龍，屆時也會在高雄16-18號碼頭，霸氣展出。技師王勛毅表示，這次有新增四隻這種大恐龍，一般外面都大概四到五顆馬達，我們有用了六顆仿真的活動馬達設計。高雄市觀光局長高閔琳表示，今年的高雄冬日遊樂園，不只有燈光展演、碼頭樂園，甚至還有超人角色的見面會，2月7日開始到春節前後，都歡迎大家攜家帶眷，全家大小都一起來到高雄冬日遊樂園。超人力霸王登上輕軌、渡輪、以及交通號誌，遍布整個高雄，全城應援，期待超人力霸王正式降臨高雄的那天。

