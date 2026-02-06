超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位

即時中心／張英傑報導

2026高雄冬日遊樂園2月7日星期六正式登場！這次特別邀請到60周年的日本知名英雄IP「超人力霸王」降臨，其中2尊超人力霸王「初代」跟「迪卡」在昨（5）日晚間同步進行充氣測試，今（6）日則是進行港區定位，7日下午要在亞灣遊艇碼頭進行開幕儀式，和全國民眾跟國際旅遊的遊客見面，預計會吸引不少粉絲到場，熱鬧滾滾！













超人力霸王迷集合！2尊超人力霸王在5日晚間同步進行充氣測試，左邊是「初代」，右邊是「迪卡」，2尊都是超人家族的重要成員；這2尊超人力霸王的姿勢各有不同，一個是招牌的電光衝擊，另一尊則是雄壯威武的自信模樣；充氣測試相當成功，6日進行港區定位， 7日下午4時30分在亞灣遊艇碼頭舉行的開幕儀式中，正式和遊客見面，要讓整座城市沉浸在超人氛圍！

