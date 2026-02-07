南部中心 ／綜合報導

2026高雄冬日遊樂園７號下午盛大開幕，兩尊15公尺高的超級力霸王，初代跟迪卡矗立在愛河灣，一早就吸引大小朋友擠爆現場，一睹超人風采。開幕式更是人潮滿滿，不只有上超跑領航，超人力霸王搭乘遊艇帥氣現身，還有精彩的超人力霸王對打秀，一起來看看。





超人力霸王降臨高雄! 15公尺高"初代.迪卡"矗立愛河灣

10艘水上超跑領航，超人力霸王搭乘遊艇帥氣現身。（圖／民視新聞）





10艘水上超跑領航，超人力霸王搭乘遊艇帥氣現身，彷彿電影般的場景，在高雄真實上演。2026高雄冬日遊樂園週六下午盛大開幕，高雄市長陳其邁及守護城市的超人們，走紅毯入場。歡迎全台遊客蒞臨高雄，感受超人魅力。

高雄市長陳其邁說，這個城市裡面非常的自在，非常的幸福，這個是市長的工作，但是這背後呢都是有非常多，非常多的城市超人，大家一起努力。」





高雄冬日遊樂園請來超人力霸王降臨，吸引不少粉絲cosplay共襄盛舉。（圖／民視新聞）





精彩的超人力霸王對打秀，將電影橋段真實上演。高雄冬日遊樂園，今年請來60周年的日本知名英雄IP超人力霸王降臨，小朋友跟著擺出經典姿勢，還有不少粉絲cosplay共襄盛舉，場面超熱鬧。

超人力霸王鐵粉將臉塗成銀色，用低成本cosplay致敬偶像。說自己是是從小看到大，覺得非常開心，能夠找到從小孩到大人都很喜歡的IP來高雄，覺得是非常棒的選擇。

還有碩士畢業生相約來拍畢業照，將畢業服換成道士服，超人力霸對抗怪獸，他們要對抗論文。兩尊15公尺高的超級力霸王矗立在愛河灣，吸引大小朋友擠爆現場。還有30隻可愛公仔也分布高雄各大景點，要在高雄吹起超人力霸王旋風。





