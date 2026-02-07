超人力霸王降臨高雄! 15公尺高"初代.迪卡"矗立愛河灣

南部中心／綜合報導

2026高雄冬日遊樂園，週六盛大開幕，兩尊15公尺高的超級力霸王"初代"跟"迪卡"矗立在愛河灣，粉絲擠爆現場拍照。下午開幕典禮上，超人力霸王搭乘遊艇，帥氣現身，還有經典的對打秀，夜間更加碼燈光秀，讓大小朋友超瘋狂。





2026高雄冬日遊樂園開幕，超人力霸王搭乘豪華遊艇進場。（圖／民視新聞）









超人力霸王搭乘豪華遊艇，海面上帥氣現身，10艘水上超跑駛進愛河灣。海上超人登場，陸地上也有超人，高雄市長陳其邁和守護城市的60位超人們，陸續走上紅毯，接受民眾喝采。

高雄市長陳其邁：「這個城市裡面非常的幸福，這個是市長的工作，但是這背後都是有非常多，非常多的城市超人，大家一起努力。」

2026高雄冬日遊樂園，週六下午，盛大開幕，超人力霸王傑洛和貝利亞，上演熱血對打秀，電影橋段真實呈現。到了夜間，還有精彩燈光秀，結合聲光科技，港區建築、碼頭化身大型舞台。





超人力霸王傑洛和貝利亞，上演熱血對打秀。（圖／民視新聞）





日本知名英雄IP超人力霸王降臨，一整天人潮滿滿，兩尊15公尺高的超人力霸王，矗立愛河灣，30隻可愛公仔也分布高雄各大景點，小朋友擺出經典姿勢拍照，有超人力霸王鐵粉，將臉塗成銀色，搞笑cosplay致敬偶像。





超人力霸王鐵粉搞笑cosplay致敬偶像。（圖／民視新聞）









超人力霸王鐵粉：「我是從小看到大我覺得非常開心，能夠找到從小孩到大人，都很喜歡的IP來高雄，我覺得是非常棒的選擇。」畢業生：「碩士要來點不一樣就來個道士，（碩士跟道士一線之隔）就是東方正義。」

有碩士畢業生相約來拍畢業照，換上道士服，對抗怪獸。2026高雄冬日遊樂園，將吸引大批遊客造訪高雄，感受英雄魅力。





