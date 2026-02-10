超人力霸王降臨高雄4漁港 解鎖「追光任務」抽好禮

記者李靜音／高雄報導

迎接2026高雄燈會「冬日遊樂園」，高雄海岸線閃耀起正義之光！適逢超人力霸王60週年，守護宇宙的英雄正式降臨高雄。除了愛河灣主展區的系列活動，高雄市政府海洋局特別將超人力霸王的守護精神延伸至海岸線，於中芸、前鎮、蚵子寮及彌陀4處漁港設置專屬故事立牌。高雄市海洋局局長石慶豐號召全臺粉絲與「光之戰士」手刀衝一波，在賞燈之餘展開漁港追光之旅，一同解鎖任務抽超人力霸王聯名好禮。

今年高雄燈會以「超人降臨港都」為故事主軸，透過超人力霸王守護城市的意象，向各界無名英雄致敬。石慶豐表示，海洋局特別將英雄精神轉化為漁港的守護力量，計有在中芸漁港，英雄化身「光明燈」指引漁船平安歸來。在前鎮漁港，展現遠征三大洋、挑戰淨零排放的決心。在蚵子寮漁港，推廣友善漁法與減塑，守護年年有魚。在彌陀漁港，於海岸光廊的夕陽下，溫柔傳遞珍惜海洋如家人的約定。透過這些結合在地文化的立牌，希望讓民眾走進漁港，感受不同漁港的魅力與生命力。

石慶豐指出，解鎖「追光任務」抽好禮，想把60週年聯名贈品帶回家，只要簡單3步驟，就能參與這場光之盛典，活動方式包括拍照：前往中芸、前鎮、蚵子寮、彌陀任一漁港，與超人力霸王立牌合照。上傳：將合照上傳至「高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁指定活動貼文。互動：對貼文按讚並留言標記1位好友，即完成解鎖任務。活動時間於即日起至2月22日。抽獎與公告是2月26日將以電腦亂數抽出100名幸運得主，名單公告於海洋局臉書粉專。

超人力霸王現身彌陀漁港海岸光廊，在美麗的夕陽下，溫柔傳遞珍惜海洋有如與家人的約定。(高雄市海洋局提供)