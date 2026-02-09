超人力霸王首度降臨高雄港 2026高雄冬日遊樂園海陸雙域開幕

「2026高雄冬日遊樂園」開幕活動合影。（朱窈慧翻攝）



高雄市政府主辦的「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日在愛河灣開幕，今年以「超人慶典」為主題，邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」首度降臨高雄港，透過海、陸雙域同步登場的演出，為港灣觀光揭開序幕。





開幕活動一開始，兩座高達15公尺的超人力霸王大型裝置於愛河灣水域現身，象徵守護港灣與城市的英雄降臨。市府並特別邀請70名長期默默付出的「城市超人」，包括鏟子超人、救災、救護及交通疏運人員等，一同現身港灣，向第一線守護城市的無名英雄致敬，正式宣告「2026高雄冬日遊樂園」開園。

廣告 廣告





市長陳其邁表示，高雄持續以港灣為舞台，結合國際IP打造全民共享的城市盛事。從2024年黃色小鴨掀起港灣觀光熱潮、2025年療癒系IP吉伊卡哇營造親子遊憩場域，到2026年迎來陪伴橫跨三代成長記憶的超人力霸王，高雄不斷透過創意策展，讓城市港灣成為國際級觀光亮點。他強調，超人力霸王不只是英雄角色，更象徵守護城市、守護人民的精神，與高雄的城市價值高度契合。





觀光局長高閔琳指出，本屆冬日遊樂園最大亮點，為設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角的兩座15公尺高「超人力霸王」（初代、迪卡）巨型裝置，成為港灣最新拍照地標。開幕典禮更結合高雄在地造船產業能量，由中信造船研發的軍用級AI智控船「中信五號」領航，搭配10艘遊艇超跑護航，載著超人力霸王自海面進場。





隨著全場齊聲高喊「你我都是城市超人！」，高雄市政府正式宣布「2026高雄冬日遊樂園」開幕。緊接登場的「超馬吉」燈光秀，串聯港區倉庫、碼頭與海面，結合聲光科技與港灣天際線，展現港都夜色魅力。





觀光局表示，2026高雄冬日遊樂園全區遊樂設施均免費開放，規劃恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等22項機械與氣墊設施，並設有2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩童需求，是寒假期間親子出遊首選。





此外，活動期間除大型主題裝置、英雄見面會、快閃店及系列演出外，現場亦集結美食市集與親子互動體驗，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房與餐飲優惠。





更多活動資訊請至「高雄旅遊網」官網及官方臉書、IG查詢。

（延伸閱讀：【節目表】2026 台南十鼓魔法市集「魔法屾林博覽會」連兩週末登場！體驗古埃及獻祭儀式、超過 200 組國內外品牌進駐）

更多上報報導

萊爾富與「2026 高雄冬日遊樂園」聯手推「超人力霸王」限定包裝麵包、獨家周邊期間販售

動保政策接軌在地信仰 高雄推動毛孩守護政策 打造人與動物共好城市

台鐵限期開賣全新「海陸便當」！價格、販售地點、供應時間一次看 莒光號「春節梅酒禮盒」必買