超人力霸王首度降臨高雄港 2026高雄冬日遊樂園盛大開幕

高市府「二○二六高雄冬日遊樂園」七日於愛河灣盛大開幕，開幕活動以「海陸雙域」超人同步登場揭開序幕；兩座高達十五公尺、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，高市府更邀請七十名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等「城市超人」，一同降臨港灣，象徵守護城市與港灣，正式宣告「二○二六高雄冬日遊樂園」開園！(見圖)

高市府觀光局今(八)日說明，二○二六高雄冬日遊樂園全部遊樂設施均免費對外開放，包含全新的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等共計二十二項機械與氣墊設施，並特別設置二至四歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩童的遊玩需求。歡迎全國家長把握活動期間帶小朋友來高雄遊玩、歡度寒假！

廣告 廣告

觀光局補充，高雄冬日遊樂園活動期間除主題裝置、英雄見面會、快閃店與系列演出外，現場更集結美食市集與親子互動活動，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房及餐飲優惠，串聯港區觀光經濟，打造寒假最強親子旅遊目的地。

陳其邁表示，擔任市長五年來，每逢大型活動都必須絞盡腦汁，讓大朋友、小朋友都能在城市中自在又幸福，這正是市長的重要責任，而這背後，則有許多默默付出的城市超人，一同努力守護這座城市；因此，今年特別邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，象徵守護高雄，也感謝超人力霸王為民眾帶來幸福又奇幻的體驗。

觀光局高閔琳局長指出，「二○二六高雄冬日遊樂園」以「超人慶典」為主題，除邀請全球知名IP超人力霸王，開幕活動更特別邀請七十名「城市超人」-在高雄各個角落默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員、熱心助人的同學出席活動；象徵在城市鄉間各個角落的無名英雄與超人力霸王共同守護城市，同時也藉開幕活動向所有無名超人致敬。

這次開幕最大亮點為位於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角高達十五公尺的兩座巨大的「超人力霸王」（初代、迪卡）裝置，以及以高雄在地造船產業「中信造船」研發之軍用級AI智控「中信五號」與十艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場，為開幕典禮掀起首波高潮；陸域活動同樣精彩，舞台上超人力霸王傑洛與貝利亞的經典對決真實呈現在民眾眼前，氣氛熱血沸騰，驚呼聲與歡呼聲此起彼落，也讓現場宛如一場港灣版英雄電影首映會。

在全場齊聲高喊「你我都是城市超人！」，高市府宣告「二○二六高雄冬日遊樂園」正式開幕；隨即接續登場的「超馬吉」燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯為大型展演舞台，結合聲光科技與港灣天際線，打造專屬高雄的夜間視覺饗宴。

誠摯邀請全國民眾安排「高雄輕旅行」，走訪愛河灣及周邊景點、品嘗在地美食、體驗港都冬日風景，與家人朋友共度美好時光；更多活動資訊請上「高雄旅遊網」(https://khh.travel/)官網、臉書及IG查詢。