「超人力霸王」守護高雄！冬日遊樂園今開幕 陳其邁搶先暴雷

2026高雄冬日遊樂園今（7日）在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。（圖／東森新聞）





2026高雄冬日遊樂園今（7日）在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。今年以「超人降臨港都」為故事主軸，以知名的超人力霸王成為主題IP，高雄市長陳其邁表示，超人力霸王象徵正義與守護城市，也藉此向全台灣守護民眾生活的無名英雄致上最高敬意。

市長陳其邁忍不住暴雷，不但有Q版超人力霸王在空中巡邏，守護高雄；還有由中信造船提供的無人船，不但展示最新科技，也象徵高雄的科技轉型。此外，園區內設置多個大型公仔，包括兩尊高達15公尺的大型公仔、昭和六兄弟、傑洛、巴爾坦星人等，其中兩尊高5公尺，另有20尊1公尺的公仔，分布在高雄重要的景點。市長也表示，20尊公仔特別設計成1公尺高的主要原因，是要讓小朋友更容易互動。

「高雄冬日遊樂園」共有22項遊戲設施，其中9項是首次亮相的全新設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，其中還有4座非常適合2到4歲幼兒的遊樂設施，歡迎親子同樂。陳其邁表示，遊樂園專為大、小朋友打造，所有豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩。園區內還設有美食市集及趣味親子互動展演，希望民眾能在此度過愉快的假期。

陳其邁化身「陳三歲」。（圖／東森新聞）

除了愛河灣和碼頭樂園，超人力霸王也會在高雄車站、高雄流行音樂中心前現身。活動內容包括主題裝置、燈光秀、角色見面會及碼頭樂園等多項精彩活動，陳其邁更邀請民眾，今晚5點到愛河灣珊瑚礁群「好望角」，就可以欣賞更多精彩表演，親身感受冬日遊樂園的魅力。

