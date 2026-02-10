「超人力霸王」現身美濃花海 傳攤販賣盜版.警加強巡檢

高雄市 / 綜合報導

超人力霸王席捲高雄，魅力無法擋，在高雄美濃的花海中，也可以看到Q版的超人力霸王，不少民眾都來打卡，還有小朋友特別裝扮來拍照，超級開心，另外郵局也有推出超人力霸王組合，有個人化郵票、徽章等等，還有限定款紀念章、郵戳，粉絲們都來收集，但也有民眾發現，現場會有流動攤販，在販售盜版商品，對此，相關單位說，已經請警方加強巡檢，也呼籲大家購買正版商品。

粉色花海隨風飄搖，搭配暖暖的太陽美不勝收，正中央還有特別嘉賓，就是現在高雄正夯的超人力霸王，民眾有備而來拍美照，小朋友更是穿著，超人力霸王穿扮來打卡超級開心，民眾說：「剛剛已經去旗山看了，旗山的那一隻了，就是非常喜歡奧特曼(超人力霸王)，所以來追一下。」民眾說：「從台南歸仁，那邊來，最近聽說花滿漂亮(還有超人力霸王)，就順道過來看看。」

超人力霸王圈粉魅力，實在無敵，鏡頭轉到冬日遊樂園這邊，郵局攤位有紀念章，粉絲們來收集，民眾說：「很可愛，我最喜歡這個，最近才迷上集章，大人小孩都喜歡(超人力霸王)。」不只紀念章，還有限定的郵票，上面印有超人力霸王，加上高雄大港橋、流行音樂中心等景象，超可愛的郵戳，也讓粉絲們瘋狂。

高雄郵局副局長酆湘宜說：「超人力霸王組合包，有兩款的個人化郵票，會搭配，裡面有明信片，徽章，做成組合包。」高雄滿滿人潮，來一睹超人魅力，但也有民眾發現，有流動攤販販賣盜版商品，相關單位已請警察加強巡檢，並且驅離不法攤商，呼籲民眾一起支持正版商品，超人力霸王滿滿回憶殺，席捲高雄再現圈粉功力。

