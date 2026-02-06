「超人力霸王」降臨港都 2026高雄冬日遊樂園2月7日盛大登場

高雄年度觀光節慶活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，並串聯主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店、周邊主題活動，以及22座遊樂設施，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」，高雄市長陳其邁邀請全國民眾春節前後走訪港都，感受高雄獨有的節慶魅力。

陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」，持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60周年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量。兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見，歡迎海內外遊客於燈會期間再度造訪高雄，體驗高雄冬日的迷人觀光魅力。

高雄市政府表示，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王，今年市府再度與臺灣港務公司合作，打造16至18號碼頭成為歡樂碼頭樂園，共計設置22座遊樂設施，其中9座為全新亮相的機械及氣墊設施，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車及星際探險等，同時也貼心規劃專屬於2至4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區。設施開放時間為2月7日至3月1日（2月16日除夕休園）下午3時至6時；週五至週日及年假期間，增加晚間6時至9時時段。遊園券於當日活動開始前1小時於現場發放。

為打造沉浸式的超人主題饗宴，市府更在燈會期間推出多元周邊活動，如串聯高雄在地 30 家餐飲品牌的「擊餓超人 VS 爆食怪獸！高雄創意美食大對決」、可從海上近距離感受「超人力霸王」風采的「文化遊艇賞 IP 船班」，以及限定三日(2月20日至22日)深受小朋友喜愛的「冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，甚至出動「超人力霸王」主題輕軌、渡輪及公車讓遊客暢遊港都。此外，還有「超人力霸王」見面會、親子互動表演、燈光秀展演、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等系列活動，絕對讓海內外遊客感受滿滿的超人魅力。

2026高雄冬日遊樂園將16至18號碼頭打造成 歡樂碼頭樂園，邀請孩子們同樂。（圖/高雄市政府）

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日14時至22時實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；請市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣、高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與家人朋友共度充滿光與希望的冬日時光。更多高雄觀光活動資訊，歡迎請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel/zh-tw），或追蹤官方Facebook（https://www.facebook.com/khh.travel）及Instagram（https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo）查詢。

2026高雄冬日遊樂園於2月7日至3月1日盛大登場。（圖/高雄市政府）

