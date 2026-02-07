「超人力霸王」降臨高雄港 冬日遊樂園盛大開幕

高雄市 / 綜合報導

2026高雄冬日遊樂園昨(7)日下午盛大開幕，兩尊15公尺高的超人力霸王，初代跟迪卡矗立在愛河灣，一早就吸引大小朋友擠爆現場，一睹超人風采，開幕式更是人潮滿滿，不只有上超跑領航，3位真人超人力霸王搭乘遊艇帥氣登場，陸地上也邀請來鏟子超人、救護、救災超人等近60位城市超人，與化身為超人隊長的市長陳其邁一同現身，象徵共同守護高雄，也為冬日遊樂園揭開序幕！

主持人說：「看到呢，我們的遊艇超跑。」9艘遊艇超跑開路，引領著超人現身，迪卡初代傑洛，三位超人力霸王系列中的英雄，搭乘豪華遊艇帥氣登場，海上有超人，陸地也有超人，包括疏運救護，救災鏟子超人，赤腳英雄搜救犬咪娜，近60名的城市超人走上紅地毯，緊接著超人隊長來了。

化身為超人隊長的市長陳其邁，帶著見義勇為的簡姓男大生，以及護送身障者過馬路的江同學，一同出現，也正式為活動揭開序幕，高雄市長陳其邁說：「每一次都要絞盡腦汁，然後讓我們的大朋友小朋友，可以在這個城市裡面非常的自在，非常的幸福，這個是市長的工作，但是這背後呢，都是有非常多非常多的城市超人，大家一起努力，守護這座城市。」

開幕儀式上，超人力霸王傑洛跟貝利亞，上演精彩對打秀，舞台上很熱血，海面上則是有，迪卡跟初代15公尺高，超人力霸王巨型氣膜，分別矗立在音浪塔前，和珊瑚礁群好望角，超壯觀，碼頭樂園也有驚喜，高雄市觀光局長高閔琳說：「今年總共有22項，不管是氣墊設施還是機械設施，都有非常多是全新首次亮相。」

2026高雄冬日遊樂園，正式啟動，從2月7日到3月1日，海港灣區，海陸一起颳起超人旋風，跟著超人力霸王，一起守護高雄。

