"超人力霸王"降臨高雄! 愛河周邊湧攤販.觀光人潮

南部中心／南部綜合報導

超人力霸王降臨高雄，魅力橫跨老中青三代，帶來滿滿遊客，有攤商自曝買氣比去年更熱絡，而今年美食攤商中，就有11攤位是原民特色美食，原民會主委阿布斯，更特別輕裝亮相，來替族人叫賣烤香腸，成了特別焦點。

冬季遊樂園美食攤商，有11攤是原民特色美食，高雄原民會主委阿布斯特別輕裝亮相，來替族人烤香腸。（圖／民視新聞）

超人力霸王，魅力無法擋，從早到晚帶來滿滿觀光人潮，即使溫度驟降，仍擋不住遊客的熱情，週遭美食攤也被遊客塞滿滿。T恤配上鴨舌帽，在香腸攤熱烈招呼客人的女店員，就是高雄原民會主委阿布斯，原來今年冬季遊樂園的美食攤商中，就有11攤位是原民特色美食，阿布斯特別輕裝亮相，來替族人烤香腸。高雄原民會主委阿布斯：「今天來到，因為冬日遊樂園的人潮非常多，很多我們原民攤，有賣石板烤肉的，有賣烤豬的有賣小米甜甜圈的，還有賣香腸賣土虱的，各式各樣竹筒飯都有，所以很多我們原民攤商在這邊，我今天特別來幫大家行銷一下，支持原民攤商。」民眾：「因為馬告香腸很好吃啊，又有一點點蔬菜這樣子，又有水分比較好一點。」

不只原民美食人氣旺，各式各樣小吃攤都賣出好成績。（圖／民視新聞）

拿起噴槍，大火炙燒山豬肉，香氣撲鼻讓人口水快流下來，石板烤肉也是原民熱門美食之一，不只原民美食人氣旺，各式各樣小吃攤都賣出好成績，熱狗、雞腿捲，一支接一支炸，飲料攤滿滿一大鍋愛玉，也幾乎賣到快見底。記者vs.攤商：「今年都賣的不錯，記者vs.攤商，不錯很好，記者vs.攤商，比去年好很多，記者vs.攤商，比去年好很多對，記者vs.攤商，所以超人比吉伊卡哇厲害，記者vs.攤商，應該是老少青都愛。」記者vs.攤商：「怎麼樣老闆今天生意好不好，記者vs.攤商，很好人潮很多。」超人力霸王降臨高雄，魅力橫跨老中青三代，也讓高雄冬日遊樂園觀光人潮，年年創新高，成為過年民眾必去的活動。

