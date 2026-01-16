"超人力霸王"降臨高雄! 「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉

南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導

有了前兩年黃色小鴨與吉伊卡哇的高人氣，高雄冬日遊樂園，今年會請來什麼樣的IP在愛河灣上坐鎮，讓不少市民都十分期待，15日晚上高雄市觀光局給了提示「ㄔㄖㄌㄅㄨ」，到底是什麼，16日答案終於正式揭曉。

「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

2026高雄冬日遊樂園IP揭曉，「ㄔㄖㄌㄅㄨ」原來是超人力霸王。（圖／高雄市政府觀光局提供）

從前年的黃色小鴨到去年的吉伊卡哇，高雄燈會冬日遊樂園，越來越受到大家矚目，而今年到底會推出怎樣的新IP，高雄市府觀光局在15日給出了提示，ㄔㄖㄌㄅㄨ，這到底是什麼呢？讓不少民眾想破頭。

廣告 廣告

「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

2026高雄冬日遊樂園IP揭曉，「ㄔㄖㄌㄅㄨ」原來是超人力霸王。（圖／高雄市政府觀光局提供）

有人覺得，「想不到，'太難了。」也有人問，「有沒有提示，譬如說它是很有名的？」，還有人進一步問，「也是一種卡通嗎？」到底ㄔㄖㄌㄅㄨ是什麼，大家七嘴八舌，有人猜「吃滷肉飯」慘遭吐槽，也有人猜「吃肉禮拜五」、「吃肉勞保付」，到底是肚子有多餓，只想到吃肉，但就算現在是星期五晚上，想「炒熱禮拜五」也還是想不到答案，也有網友猜是炒肉蘿蔔丸，還有人說超人裸奔舞，唉唷，已經很接近了喔。

「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

2026高雄冬日遊樂園IP揭曉，超人力霸王降臨高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

答案揭曉，原來ㄔㄖㄌㄅㄨ是超人力霸王，也是過大家熟悉的鹹蛋超人，民眾說，「這個問我朋友他一定猜得到，因為我問他他在幹嘛，他都會說我是超人力霸王。」、也有人認為，「會想來耶，我覺得小朋友應該都會，尤其是男生。」、「有空的話會來吧，因為很喜歡這邊啊，就是有事沒事都會來散個步。」

「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

2026高雄冬日遊樂園IP揭曉，「ㄔㄖㄌㄅㄨ」原來是超人力霸王。（圖／高雄市政府觀光局提供）

民眾已經很期待，超人力霸王會如何降臨在高雄港灣，預計從2月7日到3月1日，為期三個禮拜的時間，海陸齊發，要跟大家一起迎接新年，高雄市觀光局長高閔琳指出，「我們這一次的活動主軸，就是超人降臨港都，我們也希望透過主題裝置，碼頭樂園、燈光展演以及互動式的劇場，展現高雄港灣的城市魅力。」

「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

2026高雄冬日遊樂園IP揭曉，「ㄔㄖㄌㄅㄨ」原來是超人力霸王。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市長陳其邁也拍攝預告片，說「2026高雄冬日遊樂園，輪到我們上場了。」高雄市長陳其邁也已經準備上場，也宣告2026年高雄冬日遊樂園蓄勢待發。

原文出處：「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉 「經典IP」2/7~3/1降臨高雄

更多民視新聞報導

20歲單身女0性行為竟「長菜花」！醫揭元凶藏三溫暖

因應春節返鄉潮 花蓮縣府推實名制專車提醒「這時間」訂票

台南水利局獲''優良地下管道工程獎'' 黃偉哲:城市進步指標！

