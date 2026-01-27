超人力霸王2/7降臨高雄！60週年首度大型水上氣膜震撼愛河灣

▲2/7-3/1超人力霸王將現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭。

從日本紅到港都！超人力霸王60週年首度高雄亮相

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄年度觀光節慶活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，透過主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店及系列活動，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」，邀請全國民眾春節前後走訪港都，感受高雄獨有的節慶魅力。

▲歡迎大小朋友來愛河灣近距離感受英雄魅力

市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」，持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60周年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量。兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見，歡迎海內外遊客於燈會期間再度造訪高雄，體驗高雄冬日的迷人觀光魅力。

觀光局長高閔琳補充，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府亦再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，歡迎喜愛超人力霸王的大小朋友，把握機會近距離見證英雄魅力。

▲碼頭樂園有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施。

燈會期間周周都有精彩活動，有親子互動舞台及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日亦有燈光秀展演，一定會帶給大家精彩的藝文饗宴。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日14-22時實施交通管制，包含愛河灣西岸(公園路以南、七賢路以東)、東岸(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制。交通局呼籲，歡迎市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣、高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與家人朋友共度充滿光與希望的冬日時光。更多活動與旅遊相關資訊，請至「高雄旅遊網」及交通局官網、臉書及IG查詢。（圖╱記者王苡蘋翻攝）