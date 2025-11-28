超人回歸！花蓮大馬村長曬照喊「我出院了」 網歪樓：以為余文樂住院了

花蓮大馬村長曬照報平安。（翻攝自大馬村長Threads）

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安因救災表現，被讚為「救了全村的男人」，不過，先前其家屬透露，他因為積勞成疾，住院開刀動手術。王梓安昨天透過社群媒體曬照報平安，而網友紛紛喊，「我剛剛以為余文樂怎麼住院了」。

「救了全村的男人」是他！ 大馬村長累倒住院

光復鄉9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流釀嚴重災情，王梓安當時曾在災害發生前多次挨家挨戶勸導，並且用廣播要村民撤離，最終讓大馬村沒有人身亡，也因此，他被稱為「救了全村的男人」。

王梓安在災後忙著重建，由於工作繁重，他也因此過度勞累進醫院，其女兒王湘惠曾發文說，「最擔心的事，還是發生了…大家說爸爸是超人，但是他也會累」，她說，王梓安因過度操勞開始發燒，「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深」。

王村長曬照報平安 網狂叮嚀「照顧好身體」

好消息是，王梓安已經康復出院，他透過Threads附上一張照片並發文報平安，「我出院了！謝謝你們,也祝大家平安」。王湘惠也說，「爸爸還是心繫部落的事！王村長出院了！再次感謝花蓮慈濟醫療團隊」。

貼文一出後，網友紛紛喊，「最近天氣變化大，一定要多穿點保暖喔」「村長請保重，照顧好身體」「恭喜王村長！請村長要多多保重自己」，另外也有民眾提醒，「王村長不要太衝，要乖喔，別讓女兒擔心」「還是要多休息吧」「希望親友還是要留意狀況，量力而為，小心為上，願平安健康」。有趣的是，也有網友歪樓，「我剛剛以為余文樂怎麼住院了」。

