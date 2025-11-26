超人村長積勞成疾！膽囊炎發作像胃痛嚴重卻要命，兩個最大不同別輕忽
今年9月底，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，而位於光復鄉大馬村的村長王梓安因為在第一時間就即時撤離居民，讓整個部落倖免於難，被稱為「超人村長」。然而長期在救災上勞心勞累的王梓安，日前卻因為高燒不退被緊急送醫，經診斷後發現是急性膽囊炎並合併肝臟發炎。超過9成膽囊炎都是膽結石引起！5個容易膽結石上身的原因
膽囊炎指的是膽囊發炎，發作時會出現類似胃痛的右上腹部疼痛，根據亞東醫院的衛教文章說明，有將近9成5以上的膽囊炎都是因膽結石所引起的，而我們生活中有一些再普通不過的習慣，很可能會悄無聲息地讓膽結石在你身上出沒。（編輯推薦：六旬婦飯後脹氣腹痛送急診，竟是膽結石作祟！醫點名這種飲食是元兇）
肥胖
馬偕醫院的文章表示，有肥胖問題的患者，通常膽汁中會有較高的膽固醇濃度及分泌，且膽固醇合成作用也較高，所以比起一般人而言，肥胖的人會更容易結石。
沒吃早餐、長時間空腹
啟新診所指出，早上空腹時，膽汁的分泌會減少、膽汁中的膽酸降低，但膽固醇的含量卻不變，導致膽汁中的膽固醇含量較高，這時候餐跟餐的間隔時間一長，膽汁中的膽固醇就會呈現高飽和狀態，沉積在膽囊內、形成膽結石。
飲食習慣高油高熱量
有些人因為工作忙碌，沒辦法顧及健康飲食，也可能會導致膽結石。奇美醫院的衛教資訊說明，高熱量、高膽固醇和高油飲食都會增加膽囊收縮素刺激，使膽囊的工作量增加，進而增加膽結石的風險。
纖維吃太少
如果不愛吃蔬果，導致膳食纖維攝取不足，很可能會使腸道菌叢改變、進而刺激膽汁和膽固醇分泌，而膽汁中的膽固醇濃度就會升高，增加膽結石的機率。
缺乏維生素E
東元綜合醫院的文章表示，缺乏維生素E容易造成膽囊內壁受損，這時候若膽囊壁屑掉入膽囊中，就容易形成結石。
嚴重膽囊炎併發症恐致命！2個關鍵判斷是胃痛還是膽囊炎
雖然說輕微的膽囊炎有機會自行緩解，但要是沒有好好治療，很有可能造成日後膽囊炎反覆發作，彰化秀傳醫院一般外科醫師黃漢斌也提醒，嚴重的膽囊炎可能會併發壞死性膽囊炎、膽囊破裂等問題，其中壞死性膽囊炎的死亡率高達22％，如果民眾發現有疑似膽囊炎的症狀，千萬不要拖，盡早檢查治療才是救命的不二法門。（編輯推薦：50歲後好發膽囊炎！中醫2穴道通暢膽氣）
那要怎麼判斷自己是一般胃痛，還是急性膽囊炎呢？主要看位置和發作時間。胃痛多半發生在空腹的時候感覺上腹疼痛、腹脹，而根據三軍總醫院的衛教文章指出，急性膽囊炎不但會上腹疼痛，可能連右肩和右側背部也會有痛感，還伴有噁心、嘔吐、腹脹、食慾不振等症狀，最大不同是常常發生在吃飽約1小時後，而部分患者還會有38℃左右的發燒，以及膽結石造成的阻塞性黃疸。
疾病
胃痛
急性膽囊炎
疼痛位置
上腹部
右上腹或上腹部
疼痛時間
好發於飯前、空腹的時候
好發於吃飽約1小時後
其他症狀
噁心、嘔吐、脹氣、食慾不振
噁心、嘔吐、腹脹、食慾不振、發燒、黃疸
可能原因
飲食不當、壓力大或胃部疾病
膽結石
