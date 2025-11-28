「超人村長」出院曬照報平安！意外撞臉余文樂引網友熱議

大馬村長王梓安PO出院照報平安，意外撞臉港星余文樂。 圖：翻攝自王梓安Threads、余文樂IG

[Newtalk新聞] 今年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流導致花蓮光復鄉遭重創，其中大馬村在村長王梓安帶領下第一時間撤離，成功讓全村無人傷亡，被稱為「超人村長」，但經過多日救災以及鳳凰颱風又帶來豪雨，最終王梓安積勞成疾病倒，住院手術並休養多日後，昨日順利出院且發文報平安。

王梓安在社群平台PO出醫院門口的照片，稱已康復出院「謝謝你們，也祝大家平安！」大量網友湧入留言「王村長保重！身體健康最重要！不要過度勞累！謝謝您！」、「太好了，王村長請保重」。

不過有網友發現這張照片撞臉港星余文樂，讓網友留言瞬間歪樓「我剛剛以為余文樂怎麼住院了」、「變年輕也變帥囉！」

大馬村長王梓安的女兒、前中華女足代表隊隊長王湘惠日前發文，災後第56天王梓安因為過度操勞開始發燒，肝臟發炎指數往上升，前往醫院進行手術，大馬村事務暫時交由村幹事代理。直言「災後第 56 天，超人也會累」。

