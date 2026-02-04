超人氣台中Go武陵賞櫻聯票 完售

交通先導、觀光加值，今年武陵櫻花季熱度持續升溫，台中市政府交通局推出的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，自1月20日開放預購以來即引發搶購熱潮，限量席次已全數售罄。交通局表示，今年不論是假日熱門時段或平日場次皆迅速完售，結合交通服務與觀光體驗的一站式套票，深獲民眾肯定，成功帶動以大眾運輸為主軸的賞櫻新風潮。

交通局長葉昭甫指出，市府持續推動智慧交通，「台中Go」平台也全面升級，首度將市區公車、865區公車預約、梨山及武陵賞櫻接駁專車與武陵農場門票整合於同一平台，打造「一站式」購票服務，民眾只需透過手機即可完成交通與門票規劃，節省購票時間，不必自行安排行程，欣賞粉紅花海更加輕鬆便利。

廣告 廣告

交通局說明，持有台中Go武陵賞櫻聯票的旅客，可於48小時內不限次數搭乘台中市的市區公車，自市區前往谷關，彈性安排住宿行程，隔日上午再搭乘865區公車前往梨山，轉乘賞櫻接駁專車直達武陵農場，透過公車、接駁車與門票的便利連結，民眾能依個人需求規劃1至2天的賞櫻小旅行，有效降低山區交通負荷，提升整體旅遊品質。

「台中Go整合大眾運輸，智慧交通成賞櫻首選」，交通局建議，民眾若未購得武陵櫻花季交通聯票，可利用大眾運輸前往武陵農場賞櫻，如搭乘市公車865路前往梨山，再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車上山。市府透過MaaS平台整合預約機制與運量管理措施，推動大眾運輸賞櫻路線，兼顧花季期間山區交通量與行車安全。