超人氣恐怖遊戲最新作《佛萊迪餐館之五夜驚魂：進入深淵》1月22日正式發售

自2014年發售以來便持續推出的恐怖冒險遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂》系列最新作品，終於推出眾所期待的PlayStation5主機／Nintendo Switch實體版專用軟體！

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

【故事前言】

奧斯華厭倦了他的無聊小鎮與乏味生活。

然而，當他在某間破舊的披薩店探索滿是灰塵的球池時，

他的一切從此改變。

穿越到過去的他所面對的，

是扭曲時間的黑暗，以及阻擋他歸途的「某種」存在。

渴望的事物終將到手，要付出的代價卻難以想像。

屏氣凝神，想方設法度過瘋狂的五夜吧。

【本作品的特色】

匯集了「所有恐懼」

遊戲為經典冒險風格，玩家要在以2D描繪的披薩店裡探索、解謎，藉此推進故事。然而面對突然襲來的「某種」存在，玩家卻無法將其打倒，只能到處躲藏以順利存活。逃跑時的恐懼、受到驚嚇時的恐懼、極為不合理的恐懼，各種可怕的情景正等著玩家來體驗。

改編為真人版電影的超人氣恐怖遊戲最新作！

自2014年發行第一部作品以來，《佛萊迪餐館之五夜驚魂》幾乎每年都會推出新作品，是款人氣相當高的系列作。而繼2023年真人版電影上映後，續集也預計於今年登上大銀幕。

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

（來源：佛萊迪餐館之五夜驚魂官方提供）

