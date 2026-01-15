超人氣手遊《鳴潮》被官方認證？中國國台辦記者會表揚：「受台灣玩家喜愛」引熱議：被盯上了？

一直以來，中國的國台辦都被做為主要對台灣大外宣的窗口，談及各種對台灣文攻武嚇的相關議題，以及做出各種宣傳。而現在，中國共產黨的手似乎伸進了遊戲界，昨（14）天在例行新聞發布會上特別點名，由中國遊戲開發商庫洛遊戲開發的知名手遊《鳴潮》深受台灣玩家喜愛，也展現了中國遊戲的創新實力。沒想到，如此溢美之詞卻也意外掀起了玩家們的熱議，許多人也都直呼，「被盯上了？」

(Credit:庫洛遊戲)

昨（14）天中國針對台灣的大外宣窗口國台辦舉辦了例行新聞發布會，在被問到大陸影視與遊戲作品越來越受到台灣人民喜愛時，國台辦發言人朱鳳蓮特別點名，由中國開發商庫洛遊戲打造的超人氣手遊《鳴潮》因為深厚的中華文化底蘊、創新玩法與細膩的劇情設定而受到台灣玩家的好評。她並進一步舉例，從《黑神話：悟空》到《鳴潮》，都讓台灣玩家們能夠更認識中華文化底蘊。

不過，雖然國台辦如此盛讚《鳴潮》，但卻反而出乎意料的讓雙方玩家都覺得，「被盯上不是好事」、「不會以為被上面盯上是好事吧」、「官方認證」，掀起熱議。不過，事實上單論遊戲本身，自從去年開服後《鳴潮》就靠著後續的不斷更新持續吸引著玩家遊玩，並且在去年年底也獲得了 PS 合作夥伴獎、玩家選擇獎與 TGA2025 的玩家之聲肯定，也足以證明這款好玩手遊在全球玩家間的口碑，而對玩家們而言，玩遊戲時最在乎的也就是遊戲好不好玩而已，並不享受到政治力等外部因素干擾遊戲的樂趣。