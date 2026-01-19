超人氣男團MONSTA X 公布世界巡迴台北站 4 月連假新北市工商展覽中心開唱！I.M 入伍缺席 成軍邁入第 11 年、金唱片甫獲獎、拓元售票時間、座位與粉絲福利一次看

平定 K-pop 的超人氣怪物男團 MONSTA X 正式宣布帶著全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI》重返台北，睽違 8 年再度於台灣舉辦專場演出。台北站確定於 4 月 4 日連假期間在新北市工商展覽中心登場，門票也同步公布將於 1 月 24 日下午 3 點，透過拓元售票系統開賣，消息一出，讓不少 MONBEBE 直呼「終於等到」。此篇整理 MONSTA X 演唱會時間地點、拓元售票開賣時間、票價座位、粉絲福利一次看。

人氣男團MONSTA X 去年1月10日來排出席金唱片頒獎典禮

MONSTA X 去年迎來成軍 10 週年，並推出紀念迷你專輯《The X》。本次世界巡迴延續團體多年累積的音樂能量與舞台魅力，成員們將以高強度、爆發力十足的演出內容，帶著久違的台北專場，與台灣MONBEBE 一同點燃現場！

MONSTA X將於4/4在新北市工商展覽中心開唱

成軍邁入第 11 年 金唱片得獎後再拋巡演喜訊

自 2015 年出道以來，MONSTA X 以高強度舞台與鮮明 Hip Hop 風格迅速打開知名度，曾橫掃 MAMA、Melon Music Awards 等多項音樂獎項，奠定實力派男團地位。代表作〈HERO〉在 YouTube 創下破億點擊，〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE?〉等歌曲也累積千萬觀看數。

團體英文專輯《ALL ABOUT LUV》更成功打入美國告示牌前五名，展現橫跨全球市場的影響力。近期剛於金唱片頒獎典禮傳來好消息，又火速公布世界巡演行程，讓粉絲驚喜連連。

五人編制登台 忙內I.M入伍確定缺席巡演

本次台北站將由 SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲 五位成員登台演出。至於忙內 I.M，所屬公司已說明他將於 2 月 9 日入伍，接受基礎軍事訓練並於陸軍服役，因此不會參與本次世界巡迴與台北站演出。公司同時公告，入伍當天不開放送行等相關活動，並呼籲粉絲為確保安全與秩序，請勿前往現場。

世界巡迴版圖公開 台北站為亞洲第四站

《THE X : NEXUS》世界巡迴將陸續前往曼谷、香港、吉隆坡、台北、雅加達、澳門與拉丁美洲等城市，台北站為世巡第四站。官方也強調，演出將延續團體十多年來累積的舞台能量與規模，以高強度、爆發力十足的表演回應粉絲期待。

MONSTA X台北演唱會票價、座位圖

2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI 票價座位、粉絲福利一次看 VIP、A區為站席

演出日期｜2026年4月4日(六)

演出時間｜18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點｜新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

活動票價｜NT$6,600元 / NT$6,200元 / NT$5,800元 / NT$4,600元 / 身障區NT$3,300元

*VIP區及A區皆為站席，依票面序號整隊入場；B區及C區為架高座席。

本次演唱會門票皆含福利抽獎券，票價結構如下：

• $6,600 為 $6,550 演出票券 + $50 福利抽獎券

• $6,200 為 $6,170 演出票券 + $30 福利抽獎券

• $5,800 為 $5,790 演出票券 + $10 福利抽獎券

• $4,600 為 $4,590 演出票券 + $10 福利抽獎券

• $3,300 為 $3,250 演出票券 + $50 福利抽獎券

售票系統｜拓元售票系統 https://tixcraft.com/activity/detail/26_monstax

售票時間｜2026 年 1 月 24 日（六）15:00

主辦單位｜SHOWNOTE、光尚娛樂

經紀公司｜STARSHIP ENTERTAINMENT

（圖片來源：SHOWNOTE、official_monsta_x）

