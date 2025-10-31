超人氣韓團TXT宣布加場！ 台北大巨蛋2月1日再開唱

▲ 圖/翻攝自TXT (TOMORROW X TOGETHER) 官方臉書

台北市 / 顏若宇 綜合報導

南韓超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）作為HYBE旗下的大勢男團，成功成為首個在台北大巨蛋開唱的藝人。團體預計於2026年1月31日在台北大巨蛋舉行演唱會，2.5萬張門票在10月25日開售後迅速售罄。為回應粉絲需求，主辦單位「遠雄創藝」今（31）日宣布加場，TXT將於2026年2月1日再度於台北大巨蛋開唱。

TXT出道以來，團體在全球範圍內擁有極高人氣，這次他們將帶著最新世界巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT: TOMORROW＞ IN TAIPEI》回到台灣。該巡演原定於2024年結束後，團體將於2026年1月31日於台北大巨蛋展開兩場專場演出。首場演唱會的門票在開售後迅速售罄，且線上搶票時同時湧入超過40,000名粉絲，許多MOA強烈呼籲加場，期盼能再次與偶像見面。

在粉絲強烈需求下，主辦單位隨即爭取並確認加場演出。第二場演唱會將於2026年2月1日舉行。根據HYBE慣例，這場加場演出不會提供Weverse會員的優先購票，所有門票將於11月8日中午12點開放在拓元系統全面販售。票價維持與首場演唱會相同，共分為9種票價選項，分別為6980元、6480元、5980元、4980元、4480元、3980元、2980元、身障席2990元，以及L2看台身障席2490元。

