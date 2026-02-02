超人氣IP「超人力霸王」登陸港都 文化遊艇海上近距離賞展啟航

繼2024年黃色小鴨、2025年吉伊卡哇掀起追逐熱潮後，高雄再度迎來全球超人氣IP話題焦點。高雄市政府宣布，2026年重磅邀請「超人力霸王」現身港都，成為「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，活動將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場，並以IP意象向守護城市的無名英雄致敬。

↑圖說：「文化遊艇賞IP船班」除了欣賞IP角色之外，亦為一趟高雄港的探索之旅，從海上視角欣賞港灣之美。（圖片來源：高雄市文化局提供）

為提供民眾更具沉浸感的觀展體驗，文化局同步推出「文化遊艇賞IP船班」，讓遊客從海上近距離欣賞IP角色風采，感受港灣與大型裝置交織而成的震撼畫面。限定船班將於2月3日開放預購，凡購票即可獲得限量IP貼紙；另攜手高雄福華飯店及高鐵假期推出住宿交通套票，加贈限量IP一卡通，數量有限，吸引粉絲搶先預訂。

↑圖說：高雄市文化局在春節期間規劃了通往紅毛港文化園區的專屬航線。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」近年已成為港都冬季指標活動，透過國際級IP裝置藝術，結合夜間光影、碼頭樂園與主題表演，打造兼具城市特色與觀光魅力的大型盛會。今年特別規劃的文化遊艇賞IP體驗，讓遊客從海上多角度捕捉IP角色英姿，在波光粼粼的港灣中合影留念，同時飽覽高雄港迷人景色，是結合視覺震撼與城市風貌的全新航程。

文化局進一步指出，文化遊艇賞IP船班不僅是追星行程，更是一趟認識高雄港的深度之旅。全程約50分鐘，船上安排專業導覽，沿途行經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等指標景點，讓旅客在冬日暖陽下，從海上感受海洋城市的獨特魅力。船班票價為每人499元，另提供兒童及軍、警、消與海巡人員優惠價249元，購票即贈限量IP貼紙。

↑圖說：農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗等演出，是一個年節走春的好選擇。（圖片來源：高雄市文化局提供）

此外，文化局於春節期間也規劃紅毛港文化園區專屬航線。農曆初一至初五，園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，規劃闖關集章、古早柑仔店體驗、海洋生物彩繪、書法與音樂演出等年節活動，營造濃厚走春氛圍。園區內「小紅食堂」同步推出限定年菜套餐，民眾可在臨港360度旋轉景觀中，一邊品嚐美食、一邊欣賞高雄港與大型船舶的壯麗景致。

文化局邀請全台大小朋友今年冬天走訪高雄，搭乘文化遊艇從海上與超人氣IP相遇，再前往紅毛港感受傳統漁村年節氣息，讓IP魅力、港都美景與新春歡樂，成為2026年最難忘的城市回憶。

