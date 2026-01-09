超人氣K-Pop團體 Stray Kids演唱會電影3月登台

演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》即將在3月上映。

記者戴淑芳∕台北報導

全球超人氣K-Pop團體Stray Kids史詩級的演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》預告片9日曝光，完整收錄他們在SoFi體育場全數售罄演唱會上的精彩表演實況，並且包含幕後花絮內容，台灣將於2026年3月13日同步上映。

Stray Kids於2023年憑藉正規專輯《★★★★★（5-STAR）》奪下告示牌音樂獎「最佳K-Pop專輯」以及MTV音樂錄影帶大獎「最佳 K-Pop」等獎項。也於2024年接連奪下全美民選獎「年度團體」、iHeartRadio音樂獎「K-Pop年度專輯」，以及告示牌音樂獎「全球K-Pop頂級藝人」等重要獎項。

《Stray Kids：The dominATE Experience》一片由獲獎導演保羅杜格岱爾執導，幕後紀錄片段則由法拉X執導，並由理想國演藝工作室製作，完整收錄Stray Kids在演唱會上的精彩表演實況以及幕後花絮。

K-Pop天團Stray Kids全球專輯銷量突破3千萬張，粉絲遍布各大洲，將透過本片為粉絲帶來大膽創新和規模龐大的戲院觀影體驗，讓觀眾得以一窺在最近的dominATE世界巡迴演唱會期間，他們最喜愛的團體的幕後真實樣貌。