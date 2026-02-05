超人港都! 冬日遊樂園週六登場 周邊觀光全員備戰

南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導

高雄即將化身為超人城市，2026高雄冬日遊樂園在二月七號周六就要正式登場，工作人員目前加緊腳步進行相關氣模充氣測試，並將各式公仔就定位，不少民眾早就等不及，提前到現場關心布置進度，而飯店業者也配合活動推出住房專案或免費專車接駁。

冬日遊樂園週六正式登場 「超人力霸王」現蹤全港都

超人力霸王進行充氣測試，高達１５米非常壯觀。（圖／民視新聞）包緊緊的超人力霸王們，依序就定位，工作人員將外包裝拆掉後，六兄弟公仔驚喜亮相，不少遊客，搶先目睹開箱過程，有人還帶著自己的超人力霸王來合影。民眾：「搶在人潮洶湧之前趕緊過來。」民眾：「超人力霸王在高雄這一次的活動，覺得就是一個，算是一個正義使者吧。」民眾：「還蠻新鮮的啊，小朋友對超人也很喜歡。」樂園裡，兩隻超人力霸王氣模，正進行充氣測試，原本軟趴趴的超人逐漸成形，是Q版的傑洛跟長得像龍蝦的巴爾坦星人，實在有夠萌，超人力霸王跟死對頭哥摩拉對戰的巨大模型也就定位，還有超多隻可愛公仔亮相，除了在現場能看到，另外像是旅運中心、美麗島和忠烈祠等地也有他們的身影。布展策劃人員陳秀玲：「那三款的角色，分別有初代迪卡跟哥摩拉。」

超可愛公仔現身旅運中心等地，吸引民眾拍照。（圖／民視新聞）4日晚間兩座海上主角之一，15公尺高的超人力霸王，進行充氣測試，原本扁扁的氣模，漸漸甦醒，特別的是，雙眼和胸口都會發光，實在超醒目，由於氣模線條多，雕琢相對困難，製作團隊盡最大的努力還原超人樣貌。現場工作人員：「因為這次多了很多面部的細節跟胸線的形狀，其實在製作的過程中很怕他有去扭曲的問題，但我們這次都有把他給克服掉。」民視記者莊舒婷：「來到高雄火車站，Q版的超人力霸王手插著腰，已經就定位，模樣相當的可愛，也讓整個高雄市彷彿變成了超人城市。」高雄真的化身為超人城市，就連高雄火車站，也出現5米高的超人力霸王來迎賓，而且不少飯店業者也跟上冬日遊樂園這波熱潮，其中福華大飯店配合活動推出遊港住房專案，而漢來飯店則推出免費專車接駁。漢來飯店公關經理李岳樺：「推出冬日遊樂園的接駁專車，並且在車上有安排冬日遊樂遊的大使，來做沿途景點介紹。」福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞：「住房的話還贈送船票，讓旅客可以近距離的觀賞到IP。」2026高雄冬日遊樂園從２月７號到３月１號，特別邀請到60周年的日本知名英雄IP，超人力霸王降臨，範圍涵蓋海陸空，到處都能看到超人力霸王的身影，要讓整座城市沉浸在超人氛圍中。

原文出處：冬日遊樂園週六正式登場 「超人力霸王」現蹤全港都

